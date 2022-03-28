Министр юстиции РК Канат Мусин считает необходимым разработать закон о принудительном исполнении. Об этом он заявил в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Думаю, что настала пора для разработки нового закона о принудительном исполнении, который должен вобрать в себя лучшие мировые законодательные практики, обеспечивающие баланс между верховенством закона и соблюдением прав граждан», – сказал глава Минюста.

Он также сообщил, что концепция законопроекта в настоящее время разрабатывается министерством.