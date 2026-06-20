Закон о развитии телекоммуникаций и цифровой инфраструктуры приняли в Казахстане

Одним из важнейших нововведений является обеспечение нетарифицируемого доступа граждан к социально значимым цифровым сервисам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане принят Закон по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных. Документ разработан в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта и направлен на реализацию стратегической задачи Главы государства по созданию полноценной цифровой страны в течение трех лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИИЦР

Принятый Закон формирует новый инфраструктурный контур цифрового развития Казахстана. Он охватывает ключевые направления, от повышения качества связи и доступности цифровых сервисов до развития центров обработки данных, энергетической базы цифровой экономики, защиты телеком-инфраструктуры и борьбы с мошенничеством на сетях связи.

Одним из важнейших нововведений является обеспечение нетарифицируемого доступа граждан к социально значимым цифровым сервисам (eGov, e-Otinish, мессенджер Aitu и др.сервисы).

Закон также усиливает прозрачность рынка телекоммуникаций. Операторы связи будут публиковать финансовую отчетность, перечень узлов связи, типовые договоры, условия подключения и тарифы на доступ к инфраструктуре.

Для повышения качества мобильной связи вводятся ограничения на ввоз усилителей сигнала сотовой связи, репитеров. Ввоз таких устройств будет разрешен только операторам связи.

Отдельное внимание уделено ускорению строительства телекоммуникационной инфраструктуры. Упрощается порядок выделения земельных участков для объектов связи, предусматривается возможность строительства сетей связи на особо охраняемых природных территориях.

Значительный блок поправок направлен на развитие центров обработки данных и энергетической базы цифровой экономики. Центры обработки данных будут относиться к стратегическим объектам.

Вводится механизм «70/30» для привлечения частных инвестиций в модернизацию и расширение генерирующих мощностей с участием цифровых майнеров и центров обработки данных в качестве долгосрочных потребителей электроэнергии.

Отдельный блок Закона посвящен защите телеком-инфраструктуры и противодействию мошенничеству. Обновляются условия лицензирования услуг доступа к сети Интернет, IP-телефонии и транкинговой связи.

Для защиты граждан от телефонного мошенничества вводится маркировка звонков от юридических лиц. Абоненты смогут отличать официальные звонки от подозрительных.

Кроме того, устанавливается обязательство по перерегистрации абонентского номера или устройства сотовой связи при передаче третьим лицам для постоянного использования.

С полным текстом Закона можно ознакомиться в Информационно-правовой системе нормативных правовых актов РК - Әділет.