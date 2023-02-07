О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс):
1) статью 25 дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:
«11-1) осуществляющими руководство и межотраслевую координацию в сфере цифровых активов;»;
2) статью 26 дополнить пунктами 26 и 27 следующего содержания:
«26. Цифровой майнинговый пул представляет в уполномоченный орган сведения о распределенных им цифровых активах между лицами, осуществляющими деятельность по цифровому майнингу, ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем представления таких сведений, по форме, утвержденной уполномоченным органом.
27. Биржи цифровых активов, а также иные участники Международного финансового центра «Астана» представляют сведения о проведенных резидентами Республики Казахстан операциях на биржах цифровых активов и выплаченных вознаграждениях резидентам и нерезидентам от осуществления деятельности, связанной с цифровыми активами, в уполномоченный орган не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом.»;