Закон Республики Казахстан

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс):

1) статью 25 дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) осуществляющими руководство и межотраслевую координацию в сфере цифровых активов;»;

2) статью 26 дополнить пунктами 26 и 27 следующего содержания:

«26. Цифровой майнинговый пул представляет в уполномоченный орган сведения о распределенных им цифровых активах между лицами, осуществляющими деятельность по цифровому майнингу, ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем представления таких сведений, по форме, утвержденной уполномоченным органом.

27. Биржи цифровых активов, а также иные участники Международного финансового центра «Астана» представляют сведения о проведенных резидентами Республики Казахстан операциях на биржах цифровых активов и выплаченных вознаграждениях резидентам и нерезидентам от осуществления деятельности, связанной с цифровыми активами, в уполномоченный орган не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом.»;

3) абзац четвертый подпункта 2) части второй пункта 1 статьи 115 изложить в следующей редакции:

«с даты доставки уведомления в кабинет пользователя на веб-портале «электронного правительства» с отправлением короткого текстового сообщения на абонентский номер сотовой связи, зарегистрированный на веб-портале «электронного правительства».»;

4) главу 28 дополнить статьей 227-1 следующего содержания:

«Статья 227-1. Доход лица, осуществляющего цифровой майнинг, цифрового майнингового пула, биржи цифровых активов

1. Доход лица от деятельности по цифровому майнингу определяется как произведение количества распределенных ему цифровым майнинговым пулом цифровых активов, возникших в результате его деятельности, и их стоимости, определенной в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.

2. К доходу лица от деятельности по цифровому майнингу не относится стоимость цифровых активов, удержанная цифровым майнинговым пулом в качестве комиссии.

3. Доход цифрового майнингового пула, биржи цифровых активов, полученный в виде цифровых активов, рассчитывается по стоимости, определенной в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.

4. В целях настоящей статьи порядок определения, опубликования стоимос­ти цифровых активов и перечня их видов утверждается совместным актом Международного финансового центра «Астана» и уполномоченного органа.»;

5) часть первую пункта 1 статьи 241 дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) доход от реализации цифровых активов, по которым доход исчислен в соответствии с пунктом 1 статьи 227-1 настоящего Кодекса;»;

6) статью 264 дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:

«1-1) расходы на получение (приобретение) и (или) расходы, связанные с получением (приобретением) цифровых активов, реализованных вне биржи цифровых активов, зарегистрированной на территории Международного финансового центра «Астана»;

1-2) расходы лица, осуществляющего деятельность по цифровому майнингу, по услугам, оказываемым цифровым майнинговым пулом;»;

7) статью 305 дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:

«8. Нормы пунктов 2, 4 и 5 настоящей статьи не применяются к налогоплательщикам, осуществляющим деятельность в сфере цифровых активов.

9. Налогоплательщиками, осуществляющими деятельность в сфере цифровых активов, сумма авансовых платежей до и после декларации исчисляется исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период.»;

8) в пункте 3 статьи 315 слова «пунктами 1 и 2» заменить словами «пунк­тами 1, 2 и 2-1»;

9) подпункт 8) пункта 1 статьи 331 изложить в следующей редакции:

«8) цифровых активов, ценных бумаг, производных финансовых инструментов (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива), эмитенты которых зарегистрированы в Республике Казахстан, доли участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного в Республике Казахстан.»;

10) пункт 1 статьи 341 дополнить подпунктом 56) следующего содержания:

«56) доход от прироста стоимости при реализации цифровых активов, по которым доход исчислен в соответствии с пунктом 2-1 статьи 681 настоящего Кодекса.»;

11) в пункте 3 статьи 363 слова «в пункте 2» заменить словами «в пунктах 2 и 2-1»;

12) пункт 5 статьи 372 дополнить подпунктом 39) следующего содержания:

«39) распределение цифровых активов цифровым майнинговым пулом между лицами, осуществляющими деятельность по цифровому майнингу.»;

13) таблицу пункта 4 статьи 554 дополнить строками 1.86. и 1.87. следующего содержания:

«

»;

14) часть вторую пункта 2 статьи 606-3 после слова «отсутствии» дополнить словами «лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу,»;

15) подпункт 3) пункта 1 статьи 609 исключить;

16) статьи 612 и 618 исключить;

17) подпункты 3) и 4) пункта 1 статьи 623 исключить;

18) в статье 681:

абзац первый пункта 2 дополнить словами «, если иное не установлено пунктом 2-1 настоящей статьи»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Доход лица, осуществляющего деятельность по цифровому майнингу, определяется в порядке, предусмотренном статьей 227-1 настоящего Кодекса.»;

19) подпункт 3) пункта 2 статьи 683 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:

«деятельность по цифровому майнингу по лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу I подвида;».

2. В Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»:

1) в подпункте 2) статьи 33:

дополнить абзацем пятьсот шестьдесят девятым следующего содержания:

«56) доход от прироста стоимости при реализации цифровых активов, по которым доход исчислен в соответствии с пунктом 2-1 статьи 681 настоящего Кодекса.»;

в абзаце восемьсот сорок четвертом слова «в пункте 2» заменить словами «в пунктах 2 и 2-1»;

2) дополнить статьей 57-15 следующего содержания:

«Статья 57-15. В статье 550:

1) приостановить с 1 апреля 2023 года до 31 декабря 2023 года действие пункта 1, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

«1. Сборами являются разовые платежи в бюджет, которые взимаются налоговыми органами, местными исполнительными органами и другими уполномоченными государственными органами при совершении:

1) регистрационных действий;

2) действий по выдаче разрешительных документов или их дубликатов, за исключением разрешительных документов, выдаваемых цифровым майнерам.

При этом для целей настоящей главы под разрешительными документами также подразумеваются согласия, выдаваемые уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, и документ, подтверждающий резидентство иностранца или лица без гражданства, являющегося инвестиционным резидентом Международного финансового центра «Астана», выдаваемый налоговыми органами в порядке и случаях, которые установлены законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к разрешениям.»;

2) дополнить на период с 1 апреля 2023 года до 31 декабря 2023 года пунк­том 3-1 следующего содержания:

«3-1. Несмотря на положения пунктов 1 и 3 настоящей статьи, сбор за выдачу лицензий на осуществление деятельности цифрового майнинга, выдавае­мых с 1 апреля 2023 года по 31 декабря 2023 года, уплачивается в размере, предусмотренном пунктом 4 статьи 554 настоящего Кодекса, до 15 февраля года, следующего за годом получения лицензии.

Ставка сбора определяется в размере, кратном месячному расчетному показателю, установленному законом о республиканском бюджете и действующему на дату уплаты лицензионного сбора.»;

3) дополнить статьей 57-16 следующего содержания:

«Статья 57-16. Приостановить с 1 апреля 2023 года до 31 декабря 2023 года действие пункта 1 статьи 552 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

«1. Суммы сборов исчисляются по установленным ставкам и уплачиваются по месту нахождения плательщика сборов до подачи соответствующих документов в уполномоченный государственный орган, местный исполнительный орган и уполномоченную организацию в сфере гражданской авиации или до получения разрешительных документов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3-1 статьи 550 настоящего Кодекса.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2024 года, за исключением:

1) подпунктов 4), 5), 6), 8), 10), 11), 12) и 18) пункта 1, пункта 2 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 апреля 2023 года;

2) подпунктов 15), 16) и 17) пункта 1 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 июля 2023 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 6 февраля 2023 года

№ 196-VІI ЗРК