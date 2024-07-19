​​​​​​​Закон Республики Казахстан

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:

1) главу 18 дополнить статьей 309-1 следующего содержания:

«Статья 309-1. Самовольное подключение к электрическим сетям

1. Самовольное подключение к электрическим сетям –

влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей.

2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на физических лиц в размере ста, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двухсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере четырехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей.»;

2) абзац первый части первой статьи 597 после слов «транспортных средств,» дополнить словами «в том числе в местах, оборудованных электрозарядными станциями,»;

3) часть первую статьи 690 после слов «305 (за исключением

в охранных зонах тепловых сетей)» дополнить цифрами «, 309-1»;

4) часть первую статьи 741 дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

«13) в случае упрощенного оформления дорожно-транспортного происшествия.»;

5) в части первой статьи 896:

в абзаце первом слова «государственным судебным исполнителям, региональным палатам» заменить словами «в органы юстиции, региональные палаты»;

в абзаце третьем слова «государственным судебным исполнителям и региональным палатам» заменить словами «в органы юстиции, региональные палаты».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпункта 4) статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 18 июля 2024 года

№ 127-VІIІ ЗРК