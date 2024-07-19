Закон Республики Казахстан Законы 19 июля 2024 г. 3:34 293 О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения: 1) главу 18 дополнить статьей 309-1 следующего содержания: «Статья 309-1. Самовольное подключение к электрическим сетям 1. Самовольное подключение к электрическим сетям – влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей. 2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф на физических лиц в размере ста, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двухсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере четырехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей.»; 2) абзац первый части первой статьи 597 после слов «транспортных средств,» дополнить словами «в том числе в местах, оборудованных электрозарядными станциями,»; 3) часть первую статьи 690 после слов «305 (за исключением в охранных зонах тепловых сетей)» дополнить цифрами «, 309-1»; 4) часть первую статьи 741 дополнить подпунктом 13) следующего содержания: «13) в случае упрощенного оформления дорожно-транспортного происшествия.»; 5) в части первой статьи 896: в абзаце первом слова «государственным судебным исполнителям, региональным палатам» заменить словами «в органы юстиции, региональные палаты»; в абзаце третьем слова «государственным судебным исполнителям и региональным палатам» заменить словами «в органы юстиции, региональные палаты». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпункта 4) статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2024 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 18 июля 2024 года № 127-VІIІ ЗРК