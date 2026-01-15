В авиакомпании обратились к пассажирам в связи со сложившейся ситуацией, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, ряд регулярных и чартерных рейсов будет выполняться в облет воздушного пространства Ирана в целях обеспечения безопасности полетов.

«Air Astana информирует об изменениях в маршруте некоторых регулярных и чартерных рейсов Air Astana в связи с закрытием воздушного пространства Ирана. Рейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доху, Медину будут выполняться в облет воздушного пространства Ирана. Air Astana внимательно отслеживает ситуацию. Просим пассажиров проверять статус рейсов, так как ожидаются изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты назначения», – говорится в информации.

В пресс-службе добавили, что для получения информации пассажиры могут обратиться в центр бронирования и информации по телефонам: +7 (727) 244 44 77 и +7 702 702 44 77.

В случае задержек и отмен рейсов действует отдельная линия: +7 (727) 244 44 78. Также доступен WhatsApp: +7 702 702 00 74.