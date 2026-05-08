Минтранс расследует авиационный инцидент с рейсом Астана - Франкфурт

Сегодня, 8 мая, в ходе выполнения рейса KZR921 по маршруту Астана – Франкфурт с воздушным судном Airbus A321, регистрационный номер EI-KGJ авиакомпании АО «Air Astana», произошло авиационное событие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранс

По информации министерства, после вылета из аэропорта Астаны экипаж воздушного судна объявил сигнал срочности PAN-PAN в связи с отказом одного из двигателей. Экипажем было принято решение о следовании на запасной аэродром Актобе для выполнения посадки.

На борту воздушного судна находились 93 пассажира, включая 4 детей и 1 младенца, а также 9 членов экипажа.

«Посадка воздушного судна в аэропорту Актобе произведена в штатном режиме в 11:34 по местному времени. Экипаж воздушного судна действовал в соответствии с процедурами, предусмотренными сборником оперативной информации воздушного судна (QRH – Quick Reference Handbook). После посадки воздушное судно самостоятельно зарулило на стоянку. Для обеспечения безопасности были задействованы аварийно-спасательные и соответствующие наземные службы аэропорта. Авиационное событие связано с технической неисправностью силовой установки воздушного судна. Информация о пострадавших либо повреждениях воздушного судна на данный момент не поступала», – проинформировали в ведомстве.

Там же добавили, что в соответствии с Правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов, утвержденными приказом министра по инвестициям и развитию РК от 27 июля 2017 года № 505, авиационное событие классифицировано как серьезный инцидент и подлежит расследованию Департаментом по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Минтранспорта РК.

Для проведения первоначальных мероприятий и сбора информации на место авиационного события планируется выезд сотрудника департамента.

Также ранее стало известно, что для доставки пассажиров к месту назначения направлен резервный борт.