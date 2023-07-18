Зал ЛФК, телемедицина, аптеки: какими будут новые медучреждения в селах Казахстана

Ход реализации Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» рассмотрен на Координационном штабе по взаимодействию центральных государственных органов и местных исполнительных органов под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Министр здравоохранения Ажар Гиният доложила о проводимой работе по строительству в ближайшие 2 года 655 новых объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в селах. Среди них – современные медпункты, включающие кабинет физиотерапии и аптеку, фельдшерско-акушерские пункты (добавляется кабинет информатизации) и врачебные амбулатории (добавляется зал лечебной физкультуры (ЛФК).

Было отмечено, что кабинеты физиотерапии будут оснащены аппаратами электротерапии, магнитотерапии, ультразвуковой терапии, светолечения, УФО-терапии, ингаляторами и другим. В зале ЛФК предусмотрены различные тренажеры восстановления и развития мелкой моторики, стенды для эрготерапии, шведская стенка, инвентарь для кинезотерапии. Вместе с тем во всех новых объектах ПМСП предусмотрены компьютерная и медицинская техника для организации телемедицины.

В рамках нацпроекта также будут проведены модернизация и реконструкция 32 многопрофильных центральных районных больниц с открытием инсультного и кардиологического центров, отделений реабилитации, травматологии и ортопедии, хирургии, реанимации, интенсивной терапии, а также оснащением современным медицинским оборудованием.

Наряду с этим планируется подготовка 1 100 медицинских работников для объектов сельского здравоохранения, среди которых врачи, медсестры, фельдшеры и акушеры.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев рассказал о работе по адаптации типовых проектов новых медобъектов к местным условиям.

О реализации нацпроекта в регионах доложили акимы Атырауской области Серик Шапкенов, Костанайской области Кумар Аксакалов, Мангистауской области Нурлан Ногаев и Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Подводя итоги заседания, глава Правительства потребовал ускорить работу по привязке типовых проектов к местным условиям, а также прокладке инженерных коммуникаций и дорог к строительным участкам.

Кроме того, Алихан Смаилов отметил необходимость усилить координацию и контроль национального проекта со стороны Министерства здравоохранения.