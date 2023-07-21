Замминистра обороны дал поручения по морально-психологическому обеспечению войск

Как отметил генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, работать нужно не только в кабинете, но и в казармах, на полигонах, в карауле, в парках боевых машин; важно беседовать с солдатами, узнавать об их моральном и психологическом состоянии.

Фото: Kazpravda.kz

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов провел расширенное селекторное совещание с заместителями главнокомандующих видами войск, командующих войсками региональных командований, родов войск и военными психологами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Особое внимание было обращено на необходимость последовательной и системной работы в организации психологической подготовки личного состава. И эта деятельность, по словам замминистра, заключается не только в проведении психологических тестов и индивидуальных бесед, но и в участии в повседневной и учебно-боевой деятельности войск.

"Работать необходимо не только в кабинете, но и в казармах, на полигонах, в карауле, в парках боевых машин. Не вижу трудности в том, чтобы в ходе парко-хозяйственного дня подойти к солдату, побеседовать с ним, узнать, как проходит служба, все ли благополучно дома, в семье", – сказал Камалетдинов.

Он также заметил, что в ходе занятий необходимо уделять особое внимание военнослужащим, получившим неудовлетворительные оценки по боевой подготовке, имеющим педагогическую запущенность, физически слабым и испытывающим сложности в адаптации к службе.

Обратившись к заместителям командиров частей по воспитательной и идеологической работе, замминистра заявил о необходимости организации мониторинга морально-психологического состояния военнослужащих, заступающих в караул и на боевое дежурство.

На совещании было отмечено, что в ходе учений, на этапах слаживания взводов, рот и батальонов психологи должны работать с командирами подразделений. Помогать им в формировании организаторских качеств у молодых воинов, офицеров, призванных из запаса и выпускников-кадетов, учить их преодолевать психологический барьер при принятии решений.

Генерал-лейтенант Султан Камалетдинов подчеркнул, что работа по профилактике суицидального поведения военнослужащих должна вестись на системной основе.

По итогам совещания было поручено наряду с усилением контроля за деятельностью органов воспитательной и идеологической работы оказать всестороннюю методическую помощь специалистам психологической службы; обратить внимание на выполнение требований руководящих документов и профессиональный уровень психологов; организовать работу по разъяснению пагубности игровой зависимости и ее правовых последствий; провести тренинги, направленные на формирование у военнослужащих умений разрешать конфликтные ситуации, развитие организаторских способностей и устойчивости к стрессовым ситуациям.

Фото пресс-службы Министерства обороны РК