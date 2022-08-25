Зарплату 76 учителей перевёл на свой счёт интернет-мошенник из Шымкента

Интернет-мошенник из Шымкента присвоил 26 млн тенге - зарплату учителей Шардаринского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Киберпреступник находил своих жертв через бухгалтерскую программу 1С. Деньги 76 пострадавших мужчина перевел на свой счет, после спустил их на азартные игры.

Афериста правоохранители задержали в Алматы, в кармане у него насчитали полтора миллиона тенге наличными.

«Подозреваемый признан виновным по статье 188 часть 4 «Кража». Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. В настоящее время приговор суда еще не вступил в законную силу. Поэтому растрата в размере 12-ти млн тенге была остановлена ​​своевременно», - сообщил прокурор Шардаринского района Руслан Абдираимов.

Позже мать кибермошенника обратилась к полицейским и вернула 1,3 миллиона тенге, сказав, что эти деньги ей дал ее сын. А пострадавшие учителя получили свои деньги частично. Остальную сумму аферист будет возвращать из своего кармана.