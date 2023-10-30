Защищая права ребенка

Общество
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Асет Сыздыков

В Казахстане нужно внедрить антибуллинговую программу и усовершенствовать законодательство по защите прав детей.

фото Игоря Бургандинова

С такими предложениями выс­тупили участники заседания Комиссии по правам человека при Президенте РК. Как отметил, открывая встречу, ее председатель Игорь Рогов, государство уделяет пристальное внимание защите прав детей.

– Человеческий капитал – главное богатство. Ежегодно в стране рождается более 400 тысяч детей. Их безопасность – при­оритет нашей политики. Государственным органам совместно с гражданским обществом необходимо выработать системные меры защиты подрас­тающего поколения от насилия, – отметил Игорь Рогов.

Министр просвещения Гани Бейсембаев подчеркнул, что сейчас в стране более 6,8 млн детей. Их права защищены как национальным законодательством, так и 16 меж­дународными договорами. При их ведомстве действует комиссия по делам несовершеннолетних, а в регионах – 238 территориальных комиссий. Всего же на страже детского благополучия в республике стоят 15 министерств, сотни организаций в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, а также НПО.

Министерство нацелено создать благоприятные условия для получения школьниками качественного образования. В этом контексте шла речь об открытии новых школ, бесплатном питании для 1,7 млн учеников, из которых 200 тыс. – ребята из малообеспеченных семей. Также было отмечено, что в казахстанских школах учатся 133 тыс. детей с особыми образовательными потребностями.

– Мы расширяем сеть кабинетов психолого-медико-педагогической консультации, открыли 20 новых. Количество кабинетов психолого-педагогической коррекции увеличилось на 23 и достигло 210 единиц. Сменили фокус консультаций с медицинского на педагогическое направление, – пояснил Гани Бейсембаев.

Коснулся министр и поддержки детей-сирот. В Казахстане 18 тыс. ребят получают помощь от государства.

– Согласно статье 74 закона о жилищных отношениях при распределении квартир дети-сироты имеют приоритетное право, им выделяется не менее 20% от общего количества вводимого жилья. В прошлом году более 700 детей получили квартиры. Также продолжаем деинституализацию учреждений для сирот. За три года их количество уменьшилось со 107 до 86 учреж­дений, – привел данные спикер.

Что касается безопасности, то Гани Бейсембаев заверил: все школы страны обеспечены специализированной охраной, тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Вопрос, касающийся эффективной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, подняла уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева. По ее словам, в Казахстане принят Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы.

– Важная составляющая этого плана – внедрение антибуллинговой программы «Кива» – одной из лучших научно рекомендованных в мире. Сейчас она адаптируется к нашим реалиям. В ней предусмотрена профилактика не только буллинга, но и преступлений среди несовершеннолетних. Нами разработан законопроект по безопас­ности детей, который сейчас находится в Правительстве,  – сообщила уполномоченный по правам ребенка.

Также в ходе заседания комиссии участники рассмотрели вопросы, касающиеся обеспечения прав граж­дан на благоприятную окружающую среду, проблему образования стихийных свалок, экологического мониторинга и законодательные изменения, призванные улучшить ситуацию в этой сфере.

#дети #комиссия #законодательство #буллинг #защита детей

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