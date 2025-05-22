По словам Президента, в респуб­лике зарегистрировано более двух миллионов налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей и юридичес­ких лиц. При этом нет анализа, какие это предприятия, в каком объеме они платят налоги и платят ли вообще.

Ситуацию прокомментировали в Комитете государственных доходов Минфина РК. Как сообщила официальный представитель ведомства Гульжан Калменова, их структура ведет планомерную работу по выявлению и пресечению необоснованного получения налоговой выгоды налогоплательщиками, которые применяют различные схемы уклонения от налогов, включая сокращение налоговой базы.

Так, в начале марта текущего года по итогам проведенного анализа в адрес более чем 630 налогоплательщиков, в том числе 172, работающих в строительной отрасли, и 102 – в сфере торговли, были выставлены уведомления по признакам занижения налогооблагаемого дохода. При отборе налоговых уклонистов учитывались низкая налоговая нагрузка, отсутствие наемных работников и активов у поставщиков, приобретение работ и услуг у поставщиков, применяющих специальные налоговые режимы (при условии, что взаиморасчеты с такими пос­тавщиками превышают 150 млн тенге).

К примеру, некое ТОО, назовем его условно «А», за период с 2022 по 2023 год имело взаиморасчеты с 22 ИП на сумму 1,6 млрд тенге по строительно-монтажным работам. Любопытно, что все эти индивидуальные предприниматели одновременно являлись… работниками того же ТОО. При этом у одиннадцати из них, якобы выполнивших работы на 688 млн тенге, имелся лишь один наемный работник. Между тем оказанные услуги, в случае, если бы они были оказаны реально, пот­ребовали бы привлечения значительно больших трудовых ресурсов.

Кроме того, 23 поставщика, якобы поставившие товары и услуги на 485 млн тенге, предос­тавляли налоговую отчетность или выписывали электронные счета-фактуры с того же компьютера (устройства), что и ТОО «А»! Пятнадцать поставщиков «предоставили в аренду» спецтехнику и помещения на сумму 167 млн тенге, не имея их в собственности или в аренде…

– Комитет государственных доходов продолжает бороться с налоговыми нарушениями и призывает налогоплательщиков строго соблюдать требования налогового законодательства, уплачивать налоги в полном объеме и своевременно, – подчеркнула Гульжан Калменова.

Фиктивные счета-фактуры

В фискальном ведомстве напомнили, что выписка фиктивных счетов-фактур является нарушением налогового законодательства и влечет уголовную ответственность в соответствии с законодательством республики. В то же время применение современных инновационных технологий поднимает налоговое администрирование на качественно новый уровень.

Так, благодаря внедрению сис­темы управления рисками Комитет государственных доходов Министерства финансов РК за 2024 год выявил более 2 тыс. налогоплательщиков, выписавших счета-фактуры без фактической отгрузки товаров и оказания услуг на сумму свыше 300 млрд тенге.

К примеру, в области Абай крестьянское хозяйство, использовав фиктивные счета-фактуры, заявило о продаже 2 тыс. тонн семян подсолнечника, имея всего 10 га посевных площадей. При этом реальная урожайность одного гектара составила 1,3 тонны семян. Таким образом, фермер в 153 раза преувеличил объем фактической продажи! Позднее налогоплательщик признал, что продукция не была продана, и счета-фактуры отозвали.

В результате проверок выписанных счетов-фактур выявлялись случаи, когда налогоплательщики предоставляли строительные услуги без работников, необходимой материальной базы и привлечения третьих лиц. Кроме того, было установлено, что некоторые компании оказывали транспорт­ные услуги без транспорта и другой техники...

Еще один конкретный пример – компания, основанная менее месяца назад, выписала счета-фактуры на… курсы английского языка общей стои­мостью 3,5 млрд тенге, которые она якобы провела за 24 дня! В последующем регис­трация данной компании была признана недействительной.

– Для защиты добросовестного бизнеса Комитет государственных доходов внедряет превентивные меры с акцентом на цифровые решения, включая пилотный проект по использованию биометрической идентификации при выписке электронных счетов-фактур (ЭСФ), – сообщила официальный представитель ведомства. – В настоящее время удалось предотвратить две тысячи попыток выписать фиктивные ЭСФ. Граждане, собиравшиеся это сделать, просто не смогли пройти идентификацию.

Кроме того, по словам Гульжан Калменовой, в проекте нового Налогового кодекса планируется внедрение автоматизированного контроля ЭСФ для улучшения администрирования. Система будет в реальном времени анализировать данные и рассчитывать баланс НДС налогоплательщика.

Если выписка ЭСФ не подтверж­дается легальными расходами, до­кумент можно будет оформить только после оплаты налога. Такой подход предотвратит возможность фиктивных сделок, а механизм контроля будет применяться к налогоплательщикам из группы рис­ка, не ограничивая добросовестных участников.

Сверки в международном масштабе

В Комитете госдоходов Минфина РК также прокомментировали замечание Главы государства относительно налоговых офшоров. Так, ежегодно компетентные органы стран – участниц ОЭСР в рамках Единого стандарта автоматического обмена (CRS) обмениваются данными о счетах физических и юридических лиц, включая бенефициарных собственников.

Комитет провел проверку более 2 тыс. резидентов Казахстана на основе информации, полученной от налоговых органов иностранных государств. В результате 1 602 казахстанца были вынуждены уплатить ИПН в размере 5,4 млрд тенге. Наибольшие суммы от полученных за рубежом доходов, в том числе в виде дивидендов и вознаграждений, приходятся­ на такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, КНР, Турция.

По информации КГД, на сегодня суммы на банковских счетах наших граждан, открытых в офшорных юрисдикциях, сос­тавляют 1,4 млрд тенге. Наибольшие их размеры приходятся­ на такие страны, как Панама (1,2 млрд тенге), Вануату (0,2 млрд тенге), Сан-Марино (0,1 млрд тенге).

Казахстан продолжает расширять географию сотрудничества в рамках CRS. Если в 2021 году обмен данными осуществлялся с 51 юрисдикцией, то в 2024-м их число достигло 89. Данный механизм, разработанный ОЭСР, служит надежным инструментом в борьбе с нелегальным выводом капитала и помогает эффективно администрировать налоги с доходов казахстанцев, имеющих счета за рубежом.