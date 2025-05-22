Заслон на пути уклонистов и махинаторов
3
В выступлении на четвертом заседании Национального курултая Президент Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что в Казахстане действуют различные налоговые режимы, многочисленные льготы и преференции, вследствие чего в государстве сформировалось подобие налогового офшора. Образовались две основные группы предпринимателей – те, кто, пользуясь лазейками в законодательстве, смог сократить для себя налогооблагаемую базу, и те, кто добросовестно выплачивает налоги. Вторая группа, естественно, оказывается менее конкурентоспособной.