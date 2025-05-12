Заслуженного деятеля страны с юбилеем поздравили в Сенате

Сенат
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Торжественное мероприятие к 80-летию члена Совета сенаторов, заслуженного государственного и общественного деятеля Куаныша Султанова состоялось в Сенате, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Палаты

Фото: Н. Байбулин / Сенат РК

Поздравительное письмо от имени Президента страны зачитал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

В поздравительном адресе Главы государства подчеркнуто, что казахстанцы высоко ценят и уважают Куаныша Султанова, как видного государственного и общественного деятеля, дипломата, который стоял у истоков обретения Независимости.

«За многие годы работы на высоких политико-административных должностях Вы внесли значительный вклад в укрепление государственности Казахстана и повышение авторитета нашей страны на международной арене. Будучи депутатом Парламента, Вы всю свою энергию направляли на совершенствование отечественного законодательства. Для молодого поколения Вы являетесь примером безупречного служения интересам страны и общества. Ваши самоотдача, преданность делу и активная гражданская позиция неизменно вызывают уважение и признание широкой общественности», – отмечается в поздравлении Касым-Жомарта Токаева.

Спикер Сената в своем выступлении также отметил значимость подписанного сегодня Главой государства Указа о награждении Куаныша Султанова орденом «Отан» за особые заслуги перед государством и обществом.

Как отметил Маулен Ашимбаев, трудовой путь Куаныша Султановича неразрывно связан с историей становления суверенного Казахстана. Каждое решение, принятое в первые годы Независимости, оказало важное влияние на развитие страны, в том числе на становление одного из важнейших институтов – парламентаризма.

«За 20 лет, наряду с деятельностью на международном уровне, Вы проделали значительную работу по становлению и развитию парламентаризма в Казахстане и совершенствованию законодательной деятельности страны. Вместе с коллегами, также присутствующими сегодня в этом зале, Вы заложили правовую основу для дальнейшего развития Независимого Казахстана. Вас уважают как профессионала, всегда щедро делившегося своими знаниями и опытом с коллегами. Я тоже считаю Куаныша Султановича своим наставником, у которого многому научился», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к юбиляру, и пожелал ему крепкого здоровья и благополучия.

Поздравили в этот день Куаныша Султанова и его коллеги – члены Совета сенаторов, заслуженные деятели Республики Казахстан, представители интеллигенции.

#поздравление #Ашимбаев #юбилей #Султанов

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