Заставлять или убеждать? Общество 13 февраля 2024 г. 1:30 44 Алла Серикбаева Заболеваемость корью в Казахстане пошла на спад. Однако последняя вспышка дала пищу для размышлений: почему так произошло и что нужно делать, чтобы в будущем предотвратить подобные ситуации? фото из архива "КП" Именно эти вопросы эксперты обсуждали на недавно прошедшей дискуссии «Хроники кори: что не так с системой иммунизации в Казахстане?» Несмотря на плановую вакцинацию и ожидания стабилизации эпидситуации, в стране продолжают фиксироваться новые случаи заболевания. Это вызывает общественную озабоченность. В публичном пространстве преобладает мнение, что вспышка кори связана с отказами от вакцинации и недостаточной информированностью граждан. Однако, как отмечает экспертное сообщество, гораздо более значительную роль в этом играют системные недостатки в проводимой политике иммунизации, такие, как неэффективная система учета детей, проблема ложных медицинских отводов со стороны врачей. Эти факторы в Казахстане часто недооцениваются, что снижает вероятность разработки более эффективной стратегии профилактики заболевания корью. Председатель правления Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Манар Смагул отметила, что Всемирная организация здравоохранения еще при пандемии коронавирусной инфекции призывала увеличить охват вакцинации против кори. В мире ситуация с этим заболеванием осложнилась в 2022-м, в Казахстане – год спустя. Причем, по ее словам, первые случаи в нашей стране были завозные и стали триггером дальнейшего распространения инфекции. Резкий рост заболеваемости начался с сентября 2023 года. Ежедневно в республике регистрировалось около 350 новых случаев, причем 60% заболевших – дети до пяти лет, и большинство из них не вакцинированы. Повышенный уровень заболеваемости отмечался в южных регионах страны. Среди антилидеров – Шымкент, Алматы, Жамбылская и Алматинская области. Было зарегистрировано два летальных случая – в Астане и Восточно-Казахстанской области. Это дети до года, то есть не достигшие возраста вакцинации. В 2024-м наблюдается спад заболеваемости. В частности, за последние три недели января по сравнению с декабрем прошлого года снижение составило 8%, а уровень госпитализации снизился на 25%. По словам медиков, этого удалось достичь благодаря вакцинации. Так, в рамках дополнительной массовой иммунизации привито более 70% детей в возрасте 6–10 месяцев, а также от двух до четырех лет включительно, то есть вакцинировано более миллиона человек. Охват детей одного года плановой вакцинацией против кори достиг 100%, а шести лет – 99,6% при рекомендуемом ВОЗ уровне не менее 95,5%. Однако не во всех регионах страны поддерживают вакцинацию. Как констатировала Манар Смагул, отставание есть в двух областях – Актюбинской и Атырауской. Многие родители там отказываются прививать своих детей. «Корь – это простая и «скучная» инфекция», – говорит координатор программ здравоохранения и питания детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Бауржан Жусупов. Однако это высококонтагиозное заболевание и, как любая инфекционная болезнь, характеризуется цикличностью 5–7 лет. Корь чревата осложнениями: у одного из 20 детей может развиться пневмония, более того, вирус может вызвать склерозирующий панэнцефалит даже через 5–7 лет после выздоровления ребенка. Последняя вспышка кори в Казахстане отмечалась в 2019 году, и тогда также проводилась массовая иммунизация населения. Врачи не устают повторять, что вакцинация – самая эффективная мера. Но далеко не все разделяют это мнение. По данным Манар Смагул, ежегодно в Казахстане рождаются в среднем 400 тыс. детей и регистрируется 6–8 тыс. отказов. На первый взгляд, это сравнительно немного, но с годами в совокупности образуется немалый пласт невакцинированного населения. А для «победы» над какой-либо инфекцией нужен, как известно, коллективный иммунитет. Доверие – залог успеха Почему население пренебрегает вакцинацией? Эксперты попытались ответить на этот вопрос. В Казахстане с 2013 года Национальный центр общественного здравоохранения ведет мониторинг отказов. И если раньше основная причина была «религиозная», то в последние годы – «личные убеждения». Но что скрывается под этой формулировкой? Как отмечают специалисты, делать прививки детям в основном отказываются молодые родители. Старшее поколение знает не понаслышке, как опасны инфекции, и поэтому они соблюдали календарь прививок, благодаря чему удавалось сдерживать многие заболевания. Но это не значит, что они исчезли, и вакцинироваться теперь не нужно. Из-за долгого отсутствия кори, дифтерии и столбняка население потеряло бдительность. У антиваксеров есть свои теории и доводы. В частности, они считают, что заболевания аутистического спектра и ДЦП, которые участились в мире в последнее время, вызваны именно плановой иммунизацией. Но проводилось немало международных исследований, которые доказывают отсутствие такой связи. Еще один довод «противников» – некачественные вакцины. В Казахстане уже более десяти лет применяется вакцина КПК (против кори, паротита и краснухи) индийского производителя Serum Institute of India, который широко известен в мире. Данный препарат регулярно проходит сертификацию ВОЗ, что гарантирует его качество и безопасность. Он поставляется более чем в 70 стран. В Казахстане, где ежегодно используется по несколько миллионов его доз, осложнений, связанных с введением вакцины, по словам медиков, не зарегистрировано. Еще одна из причин отказа от плановой вакцинации детей – это страх возможных осложнений и поствакцинальные реакции. Но, по словам врачей, есть ожидаемые реакции, которые описаны в инструкции производителя. Это кратковременное повышение температуры тела, покраснение и отек в месте введения вакцины, возникающие не только конкретно при этой прививке. Любой препарат, который вводится для того, чтобы выработать иммуноответ в организме, может вызывать такие реакции. Еще одна проблема – медицинские отводы. В последнее время их немало. К примеру, в 2020 году насчитывалось 200 тыс. медотводов, причем определенная часть из них – необоснованна. Родители боятся делать прививку ребенку, а педиатры не хотят брать на себя ответственность. Координатор программ здравоохранения и питания детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Бауржан Жусупов рассказал, что два года назад проводилось немало исследований, связанных с вакцинацией. По их результатам удалось выявить несколько факторов, которые влияют на данный процесс. Во-первых, не все дети зарегистрированы по месту жительства, а отчеты предоставляются по прикрепленному к поликлиникам населению. Таким образом, определенная часть маленьких казахстанцев просто теряется. Вакцина, ее хранение и транспортировка – здесь все нормально. А вот ожидаемые проявления после вакцинации регистрируются недостаточно, что и приводит к недоверию населения. – Легче сказать правду и открыто все обсудить, – считает Бауржан Жусупов. Именно недоверие населения мешает полноценной вакцинации. В то же время медики говорят, что проводят информационно-разъяснительную работу. Но основной рупор – это педиатры в поликлиниках, а учитывая их загруженность, эффективно проводить ликбез у них не получается. Руководитель портала Medsupport.kz резидент-хирург Ботагоз Каукенова давно занимается информационной работой в сфере вакцинации. По ее словам, люди не доверяют иммунизации по разным причинам, при этом информация о здоровье – скучная и «не заходит» в социальных сетях. В свою очередь присутствующая на обсуждении мама двоих детей высказалась относительно условий в поликлиниках и больницах. Не секрет, что многие родители считают эти учреждения рассадником инфекций. Мол, попадешь в инфекционную больницу с одним заболеванием, а «подцепишь» еще другое. Она предложила предусмотреть в поликлиниках День здорового ребенка и отдельный вход для тех, кто приходит в прививочный кабинет, чтобы не сидеть в общих очередях. Не хочешь – заставим Согласно Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения» любая прививка – это медицинское вмешательство. Согласно законодательству, вакцины разделены на добровольные и обязательные. Но в каждом случае действует право родителей на информированное согласие или отказ. При этом детские сады могут отказать в приеме детей без прививок. На экспертном обсуждении прозвучало предложение – сделать вакцинацию обязательной без возможности оформления отказа. – Нужно сделать вакцинацию обязательной и научить врачей делать правильные медотводы, – высказалась Ботагоз Каукенова. Председатель правления Национального центра общественного здравоохранения ее поддержала и сообщила, что в 2018 году, когда были инициированы поправки в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», Минздрав вносил такое предложение. Но норма о введении обязательной вакцинации вызвала тогда споры среди казахстанцев. Многие высказывались против нее, хотя в Минздраве заявляли, что отказ от вакцинации детей является нарушением их права на охрану здоровья, гарантированного Конституцией, определенного Конвенцией о правах ребенка ООН и Законом «О правах ребенка в Республике Казахстан». В итоге при рассмотрении законопроекта в Сенате Парламента, депутаты внесли в него поправки в части отказа от обязательных прививок. – Корь – это угроза общественному здравоохранению. В США и некоторых европейских странах вакцинация носит обязательный характер. Могут не принять в школу или наложить огромный штраф, если ребенок не привит, – отмечает Манар Смагул и не исключает, что в Казахстане в скором времени тоже вернутся к этой инициативе. Координатор программ здравоохранения и питания Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Бауржан Жусупов был не так категоричен. – Либо мы людей заставим, либо убедим. Но чтобы убедить, они должны доверять, – считает он. В частности, для убеждения в казахстанских школах планируется внедрить в пилотном режиме «иммунные патрули». В игровой форме детям будут говорить о пользе вакцинации. В завершение обсуждения глава Национального центра общественного здравоохранения еще раз напомнила: – Риск умереть от ДТП гораздо больше, чем от вакцинации. Эксперты признали, что основная часть казахстанцев, понимая важность вакцинации, поддерживает ее. А значит, при умелом подходе число сторонников можно увеличить. #здравоохранение #инфекция #заболевание #корь #вакцинация