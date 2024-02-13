Заставлять или убеждать?

Именно эти вопросы эксперты обсуждали на недавно прошедшей дискуссии «Хроники кори: что не так с системой иммунизации в Казахстане?»

Несмотря на плановую вакцинацию и ожидания стабилизации эпидситуации, в стране продолжают фиксироваться новые случаи заболевания. Это вызывает общественную озабоченность.

В публичном пространстве преобладает мнение, что вспышка кори связана с отказами от вакцинации и недостаточной информированностью граждан. Однако, как отмечает экспертное сообщество, гораздо более значительную роль в этом играют системные недостатки в проводимой политике иммунизации, такие, как неэффективная система учета детей, проблема ложных медицинских отводов со стороны врачей. Эти факторы в Казахстане часто недооцениваются, что снижает вероятность разработки более эффективной стратегии профилактики заболевания корью.

Председатель правления Нацио­нального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Манар Смагул отметила, что Всемирная организация здравоохранения еще при пандемии коронавирусной инфекции призывала увеличить охват вакцинации против кори. В мире ситуация с этим заболеванием осложнилась в 2022-м, в Казахстане – год спустя. Причем, по ее словам, первые случаи в нашей стране были завозные и стали триггером дальнейшего распрост­ранения инфекции.

Резкий рост заболеваемости начался с сентября 2023 года. Ежедневно в республике регист­рировалось около 350 новых случаев, причем 60% заболевших – дети до пяти лет, и большинство из них не вакцинированы. Повышенный уровень заболеваемости отмечался в южных регионах страны. Среди антилидеров – Шымкент, Алматы, Жамбылская и Алматинская области. Было зарегистрировано два летальных случая – в Астане и Восточно-Казахстанской области. Это дети до года, то есть не достигшие возраста вакцинации.

В 2024-м наблюдается спад заболеваемости. В частности, за последние три недели января по сравнению с декабрем прошлого года снижение составило 8%, а уровень госпитализации снизился на 25%. По словам медиков, этого удалось достичь благодаря вакцинации.

Так, в рамках дополнительной массовой иммунизации привито более 70% детей в возрасте 6–10 месяцев, а также от двух до четырех лет включительно, то есть вакцинировано более миллио­на человек. Охват детей одного года плановой вакцинацией против кори достиг 100%, а шести лет – 99,6% при рекомендуе­мом ВОЗ уровне не менее 95,5%.

Однако не во всех регионах страны поддерживают вакцинацию. Как констатировала Манар Смагул, отставание есть в двух областях – Актюбинской и Атырауской. Многие родители там отказываются прививать своих детей.

«Корь – это простая и «скучная» инфекция», – говорит координатор программ здравоо­хранения и питания детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казах­стане Бауржан Жусупов. Однако это высококонтагиозное заболевание и, как любая инфекционная болезнь, характеризуется цикличностью 5–7 лет. Корь чревата осложнениями: у одного из 20 детей может развиться пневмония, более того, вирус может вызвать склерозирующий панэнцефалит даже через 5–7 лет после выздоровления ребенка.

Последняя вспышка кори в Казахстане отмечалась в 2019 году, и тогда также проводилась массовая иммунизация населения. Врачи не устают повторять, что вакцинация – самая эффективная мера. Но далеко не все разделяют это мнение. По данным Манар Смагул, ежегодно в Казахстане рождаются в среднем 400 тыс. детей и регистрируется 6–8 тыс. отказов. На первый взгляд, это сравнительно немного, но с годами в совокупности образуется немалый пласт невакцинированного населения. А для «победы» над какой-либо инфекцией нужен, как известно, коллективный иммунитет.

Доверие – залог успеха

Почему население пренебрегает вакцинацией? Эксперты попытались ответить на этот вопрос. В Казахстане с 2013 года Национальный центр общественного здравоохранения ведет мониторинг отказов. И если раньше основная причина была «религиозная», то в последние годы – «личные убеждения».

Но что скрывается под этой формулировкой? Как отмечают специалисты, делать прививки детям в основном отказываются молодые родители. Старшее поколение знает не понаслышке, как опасны инфекции, и поэтому они соблюдали календарь прививок, благодаря чему удавалось сдерживать многие заболевания. Но это не значит, что они исчезли, и вакцинироваться теперь не нужно. Из-за долгого отсутствия кори, дифтерии и столбняка население потеряло бдительность.

У антиваксеров есть свои теории и доводы. В частности, они считают, что заболевания аутистического спектра и ДЦП, которые участились в мире в последнее время, вызваны именно плановой иммунизацией. Но проводилось немало международных исследований, которые доказывают отсутствие такой связи.

Еще один довод «противников» – некачественные вакцины. В Казахстане уже более десяти лет применяется вакцина КПК (против кори, паротита и крас­нухи) индийского производителя Serum Institute of India, который широко известен в мире. Данный препарат регулярно проходит сертификацию ВОЗ, что гарантирует его качество и безопасность. Он поставляется более чем в 70 стран. В Казах­стане, где ежегодно используется по несколько миллионов его доз, осложнений, связанных с введением вакцины, по словам медиков, не зарегистрировано.

Еще одна из причин отказа от плановой вакцинации детей – это страх возможных осложнений и поствакцинальные реакции. Но, по словам врачей, есть ожидаемые реакции, которые описаны в инструкции производителя. Это кратковременное повышение температуры тела, покрас­нение и отек в месте введения вакцины, возникающие не только конкретно при этой прививке. Любой препарат, который вводится для того, чтобы выработать иммуноответ в организме, может вызывать такие реакции.

Еще одна проблема – медицинские отводы. В последнее время их немало. К примеру, в 2020 году насчитывалось 200 тыс. медотводов, причем определенная часть из них – необоснованна. Родители боятся делать прививку ребенку, а педиатры не хотят брать на себя ответственность.

Координатор программ здравоохранения и питания детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Бауржан Жусупов рассказал, что два года назад проводилось немало исследований, связанных с вакцинацией. По их результатам удалось выявить несколько факторов, которые влияют на данный процесс. Во-первых, не все дети зарегистрированы по месту жительства, а отчеты предоставляются по прикрепленному к поликлиникам населению. Таким образом, определенная часть маленьких казахстанцев просто теряется.

Вакцина, ее хранение и транс­портировка – здесь все нормально. А вот ожидаемые проявления после вакцинации регистрируются недостаточно, что и приводит к недоверию населения.

– Легче сказать правду и открыто все обсудить, – считает Бауржан Жусупов.

Именно недоверие населения мешает полноценной вакцинации. В то же время медики говорят, что проводят информационно-разъяснительную работу. Но основной рупор – это педиатры в поликлиниках, а учитывая их загруженность, эффективно проводить ликбез у них не получается.

Руководитель портала Medsupport.kz резидент-хирург Ботагоз Каукенова давно занимается информационной работой в сфере вакцинации. По ее словам, люди не доверяют иммунизации по разным причинам, при этом информация о здоровье – скучная и «не заходит» в социальных сетях.

В свою очередь присутствующая на обсуждении мама двоих детей высказалась относительно условий в поликлиниках и больницах. Не секрет, что многие родители считают эти учреж­дения рассадником инфекций. Мол, попадешь в инфекционную больницу с одним заболеванием, а «подцепишь» еще другое. Она предложила предусмотреть в поликлиниках День здорового ребенка и отдельный вход для тех, кто приходит в прививочный кабинет, чтобы не сидеть в общих очередях.

Не хочешь – заставим

Согласно Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения» любая прививка – это медицинское вмешательство. Соглас­но законодательству, вакцины разделены на добровольные и обязательные. Но в каждом случае действует право родителей на информированное согласие или отказ. При этом детские сады могут отказать в приеме детей без прививок.

На экспертном обсуждении прозвучало предложение – сделать вакцинацию обязательной без возможности оформления отказа.

– Нужно сделать вакцинацию обязательной и научить врачей делать правильные медотводы, – высказалась Ботагоз Каукенова.

Председатель правления Нацио­нального центра общественного здравоохранения ее поддержала и сообщила, что в 2018 году, когда были инициированы поправки в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», Минздрав вносил такое предложение. Но норма о введении обязательной вакцинации вызвала тогда споры среди казахстанцев. Многие высказывались против нее, хотя в Минздраве заявляли, что отказ от вакцинации детей является нарушением их права на охрану здоровья, гарантированного Конституцией, определенного Конвенцией о правах ребенка ООН и Законом «О правах ребенка в Республике Казахстан». В итоге при рассмотрении законопроекта в Сенате Парламента, депутаты внесли в него поправки в части отказа от обязательных прививок.

– Корь – это угроза общественному здравоохранению. В США и некоторых европейских странах вакцинация носит обязательный характер. Могут не принять в школу или наложить огромный штраф, если ребенок не привит, – отмечает Манар Смагул и не исключает, что в Казахстане в скором времени тоже вернутся к этой инициативе.

Координатор программ здравоохранения и питания Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казах­стане Бауржан Жусупов был не так категоричен.

– Либо мы людей заставим, либо убедим. Но чтобы убедить, они должны доверять, – считает он.

В частности, для убеждения в казахстанских школах планируется внедрить в пилотном режиме «иммунные патрули». В игровой форме детям будут говорить о пользе вакцинации.

В завершение обсуждения глава Национального центра общест­венного здравоохранения еще раз напомнила:

– Риск умереть от ДТП гораздо больше, чем от вакцинации.

Эксперты признали, что основная часть казахстанцев, понимая важность вакцинации, поддерживает ее. А значит, при умелом подходе число сторонников можно увеличить.