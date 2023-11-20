Затор на границе с Кыргызстаном объяснили в Погранслужбе РК

Фото: пресс-служба КГД МФ РК

О скоплении автотранспорта на границе сообщила пограничная служба Казахстана, передает Kazpravda.kz.

По данным ведомства, с кыргызской стороны в пунктах пропуска «Ак-Тилек» (КР) - «Карасу» (РК) на кыргызско-казахстанской границе отмечается скопление грузовых транспортных средств.

Отмечается, что основными причинами явились сезонное увеличение въездного грузопотока, в связи с транспортировкой плодоовощной продукции, и в целом транзита грузов через Казахстан.

Пропускная способность на въезд пункта пропуска «Карасу» составляет до 300 транспортных средств в сутки (19 ноября было пропущено 283 автомашины).