Заведено уголовное дело по факту захвата заложников в банке в Астане

Происшествия, Видеогалерея
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Мужчине, подозреваемому в захвате заложников в отделении Kaspi Bank в городе Астане, грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

Напомним, 18 июня текущего года в 13:51 неизвестный, ворвавшись в отделение филиала Kaspi Bank по улице Достык, угрожая предметом, похожим на пистолет, взял в заложники 7 человек.

На переговоры с ним пошел лично министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов. 

В 16:35 после переговоров сотрудники спецподразделения провели штурм. В результате четко спланированной операции 30-летний мужчина был задержан, все заложники освобождены.

Заложники и захватчик не пострадали.

Глава МВД Марат Ахметжанов отметил профессионализм личного состава при выполнении операции.

«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 2 уголовной статьи «Захват заложника», которая предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

 

Интервью СМИ министра внутренних дел РК Марата Ахметжанова после освобождения заложников в здании Kaspi Bank.

 

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