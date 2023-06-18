Неизвестный взял людей в заложники в Kaspi Bank в центре Астаны
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В центре Астаны проводится полицейская операция в связи с захватом заложников в здании Каспий банка, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.
ЧП произошло в филиале Каспий банка Астане на улице Достык. Здесь ограничено движение транспорта, полиция разгоняет прохожих.
«В здании Каспий банка на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружен», - сообщили в пресс-службе ДП города.
На месте находятся сотрудники полиции, с мужчиной ведутся переговоры.