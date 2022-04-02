В столице завершился обучающий курс первого набора Школы аналитики. Идею о её создании, озвученную членами Клуба молодых экспертов при Сенате, поддержал Председатель Палаты Маулен Ашимбаев. Для участия в проекте было подано свыше 260 заявок. По итогам рассмотрения заявок конкурсной комиссией было отобрано порядка 40 человек.

За прошедшие два месяца слушатели Школы аналитики прошли интенсивный курс по совершенствованию навыков подготовки аналитических материалов. Занятия состояли из теоретических и практических блоков. В качестве лекторов и тренеров были приглашены известные казахстанские и зарубежные эксперты. Они рассказывали о различных аналитических методах и подходах.

Выступая в рамках заключетильного дня Школы, Маулен Ашимбаев отметил важность усиления аналитических подходов во всех сферах, учитывая растущую напряжённость в мире.

«Сегодня мы наблюдаем беспрецедентную геополитическую напряженность в мире. В начале года наша страна также столкнулась со сложнейшими вызовами в сфере безопасности. Это только подчеркивает, важность усиления аналитических подходов в различных сферах - в международных отношениях, внутренней политике, политическом и социально-экономическом прогнозировании. Таким образом, проект «Школа аналитики» показал свою своевременность и востребованность», - сказал Спикер Сената.

Школа способствовала передаче практического опыта от старшего поколения аналитиков - молодому. Это являлось одной из задач проекта, сказал Маулен Ашимбаев. Еще один немаловажный аспект – расширение нетворкинга и коммуникаций с коллегами, усиление профессиональных связей, добавил спикер Сената.

«Школа стала площадкой для коммуникаций молодых экспертов с различной специализацией. Поскольку многие проекты сегодня имеют междисциплинарный характер – это очень важное направление. Уверен, вы завершаете Школу аналитики с багажом обновленных знаний и навыков», - отметил Председатель Палаты.

В завершение Маулен Ашимбаев вручил слушателям курса сертификаты и подчеркнул, что работа Школы будет продолжена в различных форматах, а сами участники будут привлекаться к законотворческой работе и проектам, реализуемым Сенатом Парламента.