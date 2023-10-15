Заветы Абая

На протяжении всей своей научной деятельности автор неоднократно обращался к творческому наследию великого казахского поэта. По его словам, в новой книге, изданной при поддержке РОО «Сенімен Болашақ», основное внимание он уделил вопросам воспитания патриотизма, лидерских качеств и неординарности мышления через призму произведений Абая.

Тематически книга разделена на четыре раздела – «Мінез – сауыт», «Сөз келісі», «Ар ойла», «Шын ақыл», объединяющие 42 главы, каждая из которых названа строкой из какого-либо произведения Абая. Такой подход к структурированию текста, по словам Серика Негимова, позволяет лучше раскрыть основную мысль каждой главы и заострить внимание читателя на ее цент­ральной проблеме.

В презентации приняли участие многие известные абаеведы, депутаты Сената, общественные деятели, писатели и студенты. Открывая мероприятие, ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков подчеркнул, что юбилейные торжества, при­уроченные к 175-летию великого поэта, актуализировали направления и подходы в современном абаеведении, дали ученым возможность по-новому взглянуть на богатейшее творческое наследие Абая.

– В условиях развития современного общества и в аспекте общественно-гуманитарных наук начался новый этап изучения наследия Абая. Об этом свидетельствует «Абай ғибратнамасы» Серика Негимова, – отметил Ерлан Сыдыков.

В своих выступлениях гости мероприятия неоднократно отмечали, что книга будет интерес­на как специалистам-абаеведам, так и всем, кто интересуется творчеством великого поэта, историей развития казахской литературы. Это связано в первую очередь с тем, что автор увлекательным и доступным языком рассказал об актуальности идей Абая, об их созвучии сегодняшнему дню.

Серик Негимов высказал мнение, что концепция Справедливого Казахстана строится на всестороннем осмыслении духовно-нравственных заветов и общественно-политических воззрений Абая. Продемонстрировать это читателю – одна из основных задач книги «Абай ғибратнамасы».

– Сила Абая – это сила нации. Именно поэтому в поэзии Абая прослеживаются удивительные художественные мотивы, секреты красоты, индивидуальность литературно-эстетического мировоззрения, образно-символические оттенки. Творчество Абая – зеркало народного языка, созданное на протяжении веков и эпох, жизненный опыт народа, сокровище разума, – подчеркнул Серик Негимов.

Поддержал коллегу заслуженный деятель РК Баянгали Алимжанов, отметивший, что Абай стал воплощением национального характера казахского народа. Он подчеркнул принципиальную важность современных подходов в научном абаеведении и прочитал в адрес Серика Негимова посвященное ему стихотворение.

О вкладе литературоведа в развитие гуманитарных наук Казахстана также рассказали государственный и общественный деятель Оразкуль Асангазы, директор НИИ «Академия Абая» Жандос Аубакир, востоковед Ержан Исакулов, доктор филологических наук Уалихан Калижанов, декан факультета журналистики и политологии ЕНУ Кайрат Сак.

Руководитель РОО «Сенімен Болашақ» Нуркен Асанов выразил автору книги благодарность за «неоценимый вклад в духовное развитие нашего народа» и отметил, что подобные научные труды направлены на формирование культурных ценностей у подрастающего поколения.

– Абай – личность тысячелетия. В моем труде проанализированы философские, социальные, общественно-политические взгляды поэта. Я старался максимально углубиться в творчество Абая, в его великие идеи, старался проникнуться ими, чтобы донести их до читателя, – заключил Серик Негимов.