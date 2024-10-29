Заветы Абдижамила Нурпеисова

В конференции «Әлем таныған Әбдіжәміл» («Признанный миром Абдижамил») принимала участие министр культуры и информации Аида Балаева, которая зачитала поздравительное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева.

«Мастер слова посвятил свою жизнь просвещению народа. Талантливый писатель оставил уникальный след в казахской прозе. Уже при жизни он стал классиком, показав пример новому поколению авторов. В каждом его произведении ярко проявляется искренняя любовь к родной земле. Романы «Кровь и пот», «Последний долг» стали духовным достоянием мировой литературы. Эти произведения поднимают вопросы, касающиеся как казахского народа, так и всего человечества, и являются ценным вкладом в мировую культуру», – говорится в письме.

Участниками международной конференции стали председатель правления Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, а также казахстанские и зарубежные писатели, поэты, государственные и общественные деятели, представители культуры и искусства. В рамках конференции состоялось открытие мемориальной доски на доме, где проживал Абдижамил Нурпеисов, и фотовыставка в Доме дружбы.

Он был чужд

конъюнктуры

– Познакомились мы в те годы, когда я работала в департаменте внут­ренней политики акимата Алматы и мне приходилось часто встречаться с творческой и научной интеллигенцией города. Среди них был и Адижамил Каримович, – говорила министр культуры и информации Аида Балаева. – Для меня это был не просто служебный долг, но и уникальная возможность пообщаться с человеком-глыбой, который, по-настоящему раскрыв в своих произведениях душу и характер своего народа, рассказал всему миру о том, чем мы, казахи, живем и дышим. Говоря на наших с ним встречах о проблемных вопросах, он оставался при этом очень искренним, доброжелательным человеком, которому не было чуждо чувство юмора. Но главное – в каждом его слове чувствовалось, что чаяния народа для него важнее, чем слава и конъюнктура.

Служил Отечеству

– Мы с ним из одного края – Приаралья, – говорил государственный и политический деятель, Крымбек Кушербаев. – Он всегда поднимал самые насущные проблемы, знал, о чем думает его народ. Понимал, что духовное развитие не должно отставать от материального, от экономики в данном случае. Именно такие личности, как Абдижамил Нурпеисов, в сложный переходный период, который переживает человечество, дают правильные духовные ориентиры.

Он был внутренне свободным человеком. Примеров этому много. Это и языковой, и земельный вопросы, и выступление по событиям декабря 1986 года, и ответ Александру Солженицыну в 1990-м.

У нас много замечательных писателей, но такого масштаба – он один. Художественная значимость его произведений признана мировой общест­венностью. У Махамбета есть такие строки: «Азамат, сені сақтадым, бір күніме керек деп...» Вот он и служил по-настоящему, встав на защиту нашего и духовного, и материального наследия. Нурпеисов всегда говорил, что нам, казахам, независимость к лицу, потому что мы испокон веков независимые люди.

Комплимент от Нурпеисова

– Сегодняшняя погода похожа на характер Абе, – сказал народный артист СССР Асанали Ашимов, сыгравший главную роль в спектакле «Кровь и пот». – Природа словно раздумывает – разразиться дождем или нет. Хочу сказать, что, если бы он был жив, еще неизвестно, прошли бы сегодняшние мероприятия, посвященные его юбилею, или нет.

Перед своим 90-летием он именно так себя и повел. Я был свидетелем, как режиссер-документалист Сергей Азимов начал снимать фильм о нем. Это была картина об очень важных вещах – о его духовном завещании в частности. Но отдельные детали не понравились Абе. Он не слушал близких, которые говорили, что картина получается замечательной, она – как глоток свежего воздуха, без помпезности и традицион­ных юбилейных панегириков. Но он хотел видеть картину такой, какой себе ее представлял. И съемки фильма приостановили...

А однажды в крупном московском издательстве он остановил выход книги из-за одного только слова, которое, по его мнению, перевели неправильно. Он был из тех, кто «айтпайды – айтса кайтпайды» – молчит, но если он скажет, то слово у него железное, мнения он своего не поменяет.

И вот этот его характер помог мне, когда я создавал образ Еламана в спектакле «Кровь и пот». Я тогда многое взял от самого Абе, потому что в какой-то момент до меня дошло: а ведь Нурпеи­сов списывал своего героя с себя!.. Я так входил в роль, что однаж­ды, когда машинист сцены повернул рычаг не в ту сторону и мне сильно поранило ногу, доиграл до конца, не замечая боли. Выйти на финальный поклон уже не было сил. Когда за кулисами снял ботинки, носки были набухшими от крови. Нурпеисов мою трактовку Еламана одобрил.