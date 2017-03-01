​Завод набрал обороты

По словам директора завода Толеужана Жексембаева, производственная мощность комп­лекса составляет 180 тыс. тонн серы в год. Инвестиционный проект стоимостью 13,3 млрд тенге реализован в рамках программы по форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2010–2014 годы и Карты индустриализации РК на 2015–2019 годы. Реконструкция предприятия позволила создать порядка 200 рабочих мест.

В Акмолинской области по региональной Карте индустриализации с 2015-го по январь 2017 года реализовано 110 проектов на сумму 815,2 млрд тенге, создано 13 тыс. рабочих мест.