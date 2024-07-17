Завоевали награды на чемпионате в Австралии

Всего в соревновании приняли участие порядка 400 ребят из 11 стран. Нашу страну представили учащиеся 11-х классов лицея Білім-инновация и Республиканской физико-математической школы: Дарын Смаил, Арнар Даулеткул, Әділ Турсынгали, Аббас Пахридин, Осман Акипбек, Асылхан Ыбрай, Илияс Аширалин, Алдияр Даулетулы, Жанайым Сабыржан, Газиза Кунгожина.

В финальных матчах казах­станские школьники сражались за победу в альянсе с командой из ОАЭ. По итогам двух дней ученики забрали две награды: Finalist Alliance Captain и первое место в номинации Motivate Award.

По словам капитана команды Дарына Смаила, первые два дня ребята почти без поражений шли впереди. Последний день игры был сложнее, однако удалось вырваться в финал.

– Мы очень рады, что смогли не только отлично выступить на игре роботов, но и защитить наше портфолио перед судейской коллегией, – сказал Дарын Смаил.

Напомним, команда получила путевку на мировой чемпио­нат в ходе Центрально-Азиатского чемпионата Central Asia FIRST Championship, организованного Общественным Фондом USTEM Foundation и РНПЦ «Дарын» при поддержке Министерства просвещения Рес­публики Казахстан. Победа в чемпионате открывает нашим школьникам доступ к грантам в мировых топовых вузах.