Завоевали награды на чемпионате в Австралии Свежий выпуск 17 июля 2024 г. 1:00 566 Дина Махамбетова Сборная команда Казахстана Sana Team стала призером международного чемпионата Asia Pacific Open Championship в категории FIRST Tech Challenge. фото с сайта Министерства просвещения РК Всего в соревновании приняли участие порядка 400 ребят из 11 стран. Нашу страну представили учащиеся 11-х классов лицея Білім-инновация и Республиканской физико-математической школы: Дарын Смаил, Арнар Даулеткул, Әділ Турсынгали, Аббас Пахридин, Осман Акипбек, Асылхан Ыбрай, Илияс Аширалин, Алдияр Даулетулы, Жанайым Сабыржан, Газиза Кунгожина. В финальных матчах казахстанские школьники сражались за победу в альянсе с командой из ОАЭ. По итогам двух дней ученики забрали две награды: Finalist Alliance Captain и первое место в номинации Motivate Award. По словам капитана команды Дарына Смаила, первые два дня ребята почти без поражений шли впереди. Последний день игры был сложнее, однако удалось вырваться в финал. – Мы очень рады, что смогли не только отлично выступить на игре роботов, но и защитить наше портфолио перед судейской коллегией, – сказал Дарын Смаил. Напомним, команда получила путевку на мировой чемпионат в ходе Центрально-Азиатского чемпионата Central Asia FIRST Championship, организованного Общественным Фондом USTEM Foundation и РНПЦ «Дарын» при поддержке Министерства просвещения Республики Казахстан. Победа в чемпионате открывает нашим школьникам доступ к грантам в мировых топовых вузах. #чемпионат #робототехника #Австралия