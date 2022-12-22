Заявление Челаха поступило в Генпрокуратуру

За годы заключения Челах неоднократно направлял жалобы в Комитет ООН по правам человека и в Верховный суд РК, но приговор по всем статьям был оставлен без изменения.

Фото: caravan.kz

Первый заместитель генерального прокурора Тимур Ташимбаев на брифинге в ведомстве сообщил, что заявление Владислава Челаха поступило в Генеральную прокуратуру, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Его заявление поступило в Генеральную прокуратуру. Документ дополнительно изучим, так как дело уже десятилетней давности. При необходимости он будет допрошен», - сказал Тимур Ташимбаев.

Напомним, трагедия на посту "Арканкерген" произошла 30 мая 2012 года. На месте сгоревшего поста были обнаружены тела 14 пограничников и егеря. Позже был задержан сослуживец погибших Владислав Челах. Его обвинили в массовом убийстве на пограничном посту. В декабре 2012 года Владислав Челах был приговорен к пожизненному лишению свободы по подозрению в убийстве 14-ти сослуживцев на пограничном посту Арканкерген.

Осужденный содержится в исправительном учреждении в Костанайской области.

За годы заключения Челах неоднократно направлял жалобы в Комитет ООН по правам человека и в Верховный суд РК, но приговор по всем статьям был оставлен без изменения.