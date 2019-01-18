Верховный суд РК рассмотрит жалобу Челаха на приговор
Жанат Тукпиев
Осужденный к пожизненному лишению свободы Владислав Челах обратился с ходатайством о рассмотрении его дела в кассационной инстанции Верховного суда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В соответствии с законом Верховный суд обязан рассмотреть ходатайство Челаха сразу на заседании кассации высшей судебной инстанции. Предварительное единоличное изучение обоснованности ходатайства для рассмотрения кассации судьей Верховного суда не проводится. Эта норма заложена в законе для лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы или смертной казни", – сообщили в пресс-службе.
Заседание кассационной инстанции назначено на 22 января 2019 года.
Напомним, трагедия на посту "Арканкерген" произошла 30 мая 2012 года. На месте сгоревшего поста были обнаружены тела 14 пограничников и егеря. Позже был задержан сослуживец погибших Владислав Челах. Его обвинили в массовом убийстве на пограничном посту. Суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению. Осужденный содержится в исправительном учреждении в Костанайской области.