В полиции сообщили о результатах экспертизы по делу об изнасиловании школьника в Алматы

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В департаменте полиции Алматы озвучили результаты экспертиз по делу о возможном изнасиловании первоклассника в элитной школе города, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным ведомства, полицейские расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 121 УК РК.

Была назначена судебно-комиссионная экспертиза.

"Согласно результатам экспертного исследования, на теле ребенка не было обнаружено ни наружных, ни внутренних повреждений. Сейчас назначена дополнительная экспертиза. Была также проведена геномная ДНК-экспертиза, которая не выявила присутствия постороннего биоматериала", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что видеоматериалы с камер наблюдения были изъяты следствием и подвергнуты тщательному анализу.

Однако, согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства, в частности статьи 201 УПК РК, информация о досудебном расследовании не подлежит разглашению.

Напомним, ранее сообщалось о том, что заявление об изнасиловании первоклассника в элитной школе проверяет полиция Алматы.

Мать мальчика записала видеообращение, где заявила о надругательстве над сыном в международной школе.