Зазеленеет, засверкает, заблестит

В широкомасштабных экологических мероприятиях в рамках акции «Таза Қазақстан» приняли участие тысячи человек – представители местной власти, общественных организаций, студенты, активисты и просто неравнодушные граждане.

В Федоровском и Карабалыкском районах решили начать с истоков – с экологического воспитания подрастающего поколения. В первом была организована акция «Самая чистая детская площадка». Качели, карусели, а также спортивные сооружения в селах привели в порядок всего за несколько часов.

– Взявшись дружно за дело, мы отремонтировали и покрасили тренажеры, установили новые скамейки и урны для мусора. Для детей были организованы конкурсы и викторины на экологическую тематику, а также проведены беседы о важности поддержания чистоты и порядка на детских площадках, – рассказал директор КГУ «Молодежный ресурсный центр Федоровского района» Мустафа Ахметчин.

Для молодежи Карабалыкского райо­на устроили флешмоб «Жастар Таза Қазақстан үшін». Экологические квесты и конкурсы, в которых участники смог­ли продемонстрировать свои знания и умения в области экологии и охраны окружающей среды, пришлись по душе подрастающему поколению. Молодежи рассказали о важности сохранения чис­тоты и правильного обращения с отходами. Лекции включали в себя прак­­тические советы по сортировке мусора и уменьшению использования одноразовых пластиковых изделий.

В Денисовском районе также сделали упор на работу с молодежью, заодно не забыли и о спорте. Местные спортсмены запустили челлендж по благоустройству спортивных объектов. Экоинициатива собрала 600 участников, которые отремонтировали ограждения, обрезали деревья и выкосили траву, очистили от мусора 11 спортплощадок. Также в порядок привели стадион и хоккейный корт села Антоновка Тельманского сельского округа, где планируется проведение районной спартакиады. В общей сложности было вывезено 4,5 тонны мусора и сухих веток.

– В настоящее время «Таза Қазақстан» набирает обороты и обретает небывалый размах. Безусловно, экоакция направлена не только на очистку территорий городов и сел от мусора, но и на повышение самосознания граждан, их экологическое образование и воспитание. Примечательно, что нам даже не приходится уговаривать людей выйти на улицу и принять участие в субботниках и прочих экологических челленджах. Невероятный энтузиазм! И это не может не радовать, – говорит руководитель Денисовской детско-юношеской спортивной школы Сергей Малюга.

Эстафету по формированию общей экологической культуры у населения поддержали и жители города Аркалыка. В центральном парке «Демалыс» сотрудники и волонтеры Аркалыкского МРЦ организовали флешмоб «Таза Арқалық». В итоге всего за два часа с территории городского парка было вывезено больше 10 тонн мусора. При этом участники массовой уборки отсортировали его по всем правилам для последующей переработки.

В Рудном на берегу реки Тобол прошел тимбилдинг «Спортивный экопоход». Мероприятие стартовало с уборки побережья и продолжилось тренингом от сотрудников управления по ЧС по соблюдению правил поведения на водоемах с использованием макетов и спецоборудования. Таким образом участников обучили умению обеспечить безопасность, защитить людей в случае возникновения кризисных или чрезвычайных ситуаций.

А в Узункольском районе в день «Жасыл аймақ» зеленый пояс центрального парка пополнился 250 саженцами ценных пород деревьев. Финансовую поддержку этой экологической акции оказал директор ТОО «Ершовское-2» Сабит Агайдаров.

– Неравнодушие, желание улучшить жизнь земляков, создать комфортные условия для работы и жизни – отличительная черта местных сельхозтоваропроизводителей и предпринимателей, – говорит аким Ершовского сельского округа Мария Гоян. – Основной объем работ и мероприятий проведен силами ТОО «Ершовское-2». В результате в сквере появились брусчатка, различные зоны отдыха, беговые дорожки, красивые ухоженные газоны. Помимо этого, в нем установили освещение и камеры видеонаблюдения, зону для игры в баскетбол, а на бюджетные средства оборудовали детскую площадку.

Завершились широкомасштабные мероприятия музыкальным экологическим ивентом в сити-центре Костаная. Для гостей были подготовлены интер­активные зоны, где они могли узнать больше о проблемах окружающей среды, принять участие в экологических играх и конкурсах.