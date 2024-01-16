Зеленый коридор для инвестиций Экономика 16 января 2024 г. 2:30 2 Марина Демченко Правительство Казахстана на постоянной основе улучшает институциональную среду для привлечения инвестиций. фото предоставлены пресс-службой МНЭ РК В последние годы Казахстан демонстрирует высокий инвестиционный потенциал, и тому есть конкретные причины: это стратегическое расположение страны, благоприятная бизнес-среда, эффективная защита прав инвесторов, разнообразные стимулы, политическая стабильность, богатая сырьевая база. – Для обеспечения лучшего в регионе инвестиционного климата Казахстан поэтапно внедрял и продолжает внедрять стандарты ОЭСР. Вступление республики в 2017 году в Комитет по инвестициям данной структуры свидетельствует о нашем стремлении обеспечить справедливую и прозрачную среду для международных инвестиций, а также о готовности поощрять капиталы, стимулирующие положительный вклад в социально-экономический прогресс и защиту окружающей среды, – рассказал вице-министр национальной экономики Бауыржан Кудайбергенов. О благоприятном инвестиционном климате и имидже Казахстана свидетельствует объем привлеченных в экономику средств. По последним официальным данным, за период независимости республики привлечено свыше 400 млрд долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Подписаны одно многостороннее (ЕАЭС) и 50 двусторонних межправительственных соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций. По информации UNCTAD, Казахстан занял лидирующую позицию по привлечению чистых ПИИ среди постсоветских стран и государств без выхода к морю. За первое полугодие прошлого года валовой приток ПИИ составил 13,3 млрд долларов. При этом чистый приток за аналогичный период достиг 4,1 млрд долларов, что на 87% больше аналогичного периода 2022-го. Инвестиции в основной капитал за 11 месяцев прошлого года выросли на 14,6%, достигнув 15,2 трлн тенге. Буквально в ноябре 2023-го международные рейтинговые агентства Fitch и Standard&Poor’s подтвердили суверенный кредитный рейтинг Казахстана с прогнозом «стабильный», в свою очередь Mood’s улучшил прогноз республики со «стабильного» на «позитивный», подтвердив суверенный рейтинг государства на уровне инвестиционной надежности. – Это говорит о том, что в сложных рейтинговых моделях этих агентств Казахстан имеет прочные позиции, особенно в плане фискальной устойчивости и макроэкономической стабильности, – подчеркнул вице-министр Миннацэкономики. В рейтинге мировой конкурентоспособности IMD Казахстан поднялся на шесть пунктов (по сравнению с рейтингом 2022 года) по таким факторам, как «Внешние инвестиции», «Эффективность бизнеса», «Законодательство о бизнесе», и занял 37-е место из 64 стран мира. В целом, как отмечает Бауыржан Кудайбергенов, Казахстан имеет прочную инвестиционную законодательную базу, которая постоянно совершенствуется в соответствии с наилучшими мировыми стандартами. При этом особое значение придается созданию сильной и конкурентной среды для бизнеса. По его словам, законодательно как иностранные, так и отечественные инвесторы имеют равные условия. – Сегодня зарегистрировать свой бизнес в Казахстане можно дистанционно. Если раньше заявитель приходил в госорган с пакетом документов и ждал проверки данных от 5 до 30 дней, то сегодня вся процедура в электронном виде занимает не более одного дня и не требует никаких документов. Процедуры открытия и ведения бизнеса, а также получение разрешительных документов и госуслуг доступны онлайн через портал egov.kz, – отметил Бауыржан Кудайбергенов. В прошлом году по итогам масштабной ревизии в законодательстве были отменены более 10 тыс. излишних требований к бизнесу. Это позволит с 2024 года сократить количество проверок предпринимателей вдвое. Также в прошлом году для инвесторов из 83 стран начал действовать безвизовый режим, это существенно упрощает ведение бизнеса, позволяет беспрепятственно развиваться и обмениваться опытом. Как и во всем мире, инвестиционным законодательством предусмотрены различные меры господдержки инвестиций, в том числе в виде освобождения от обложения таможенными пошлинами. Действуют различные налоговые льготы, а также натурные гранты. – Для крупных инвесторов при подписании Соглашения об инвестициях для реализации проекта стоимостью порядка 50 миллионов долларов в приоритетных отраслях экономики предусмотрены особые условия и освобождения от налогообложения. Проекты отбираются по принципу наибольшего экономического эффекта для развития отрасли на индивидуальных условиях и установлением встречных обязательств для инвестора в обмен на преференции от государства, – пояснил вице-министр. По его словам, в прошлом году заключено шесть соглашений по таким проектам, как производство и распределение возобновляемой энергии и «зеленого» водорода, производство современных систем орошения и управления урожайностью сельскохозяйственных культур, комплексных сплавов, упаковочных материалов из легких металлов, мяса бройлера, производство и сервисное обслуживание железнодорожных локомотивов и подвижного состава, а также комплектующих для железнодорожной техники. Для поддержки крупных налогоплательщиков при заключении Соглашения об инвестиционном налоговом кредите предусмотрено право уменьшения платежей по налогу на 100% с последующей поэтапной оплатой и отсрочкой по уплате на срок до трех лет. Трехлетний период, в течение которого не уплачивается КПН и налог на имущество, можно использовать для стабилизации своего финансового положения и развития бизнеса за счет высвобожденных денежных средств. С 2022 года действует Соглашение об инвестиционных обязательствах, предусматривающее предоставление гарантий стабильности налогового законодательства в обмен на инвестиции, а именно при инвестировании суммы не менее 75 млн МРП (около 500 млн долларов) гарантируется стабильность налогового законодательства РК на 10 лет. На сегодняшний день заключено шесть таких соглашений по проектам в сфере добычи и (или) переработки твердых полезных ископаемых. Для привлечения инвестиций в геологоразведку и восполнение минерально-сырьевой базы нефтегазовой отрасли Казахстана с 2023 года введены фискальные стимулы. Для сложных проектов с начала экспорта предусмотрено освобождение от налогообложения на 20 лет при заключении Улучшенного модельного контракта. В его рамках предусматривается возможность разрешения возникающих споров в арбитражном суде по выбору недропользователя – за пределами Казахстана или на территории МФЦА. На сегодня заключено три подобных контракта. – Безусловно, все перечисленные мною механизмы обеспечат приток инвестиций, создадут дополнительные рабочие места. В целом на привлечение инвестиций, особенно зарубежных, нужно смотреть шире. Инвестиции – это также новые технологии, компетенции и экспертиза, обучение и иные преимущества. Инвесторы всегда будут искать места вложения свободных средств, и Казахстан должен быть готов предложить благоприятные условия, – считает Бауыржан Кудайбергенов. Беспрецедентные условия для ведения бизнеса, на его взгляд, предоставляет инвесторам Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). На этой финансовой площадке действует альтернативная юрисдикция на основе общего права с возможностью разрешения инвестиционных споров на базе Международного арбитражного центра. Предоставляются налоговые каникулы, установлены гибкие трудовые правила, разрешено проведение операций в любой валюте. Вместе с тем в целях формирования нового инвестиционного цикла с учетом новых трендов, в том числе стандартов ESG, принята Концепция инвестиционной политики до 2026 года. Ее реализация позволит достичь амбициозную цель, поставленную перед Правительством, – довести уровень инвестиций в основной капитал до 25,1% от ВВП к 2026 году. Для дальнейшего увеличения высокого уровня инвестиционной активности Правительством принимается ряд мер. Сформирован и реализуется Общенациональный пул, который состоит из 1 011 проектов на сумму 32,4 трлн тенге. Для развития кластеров глубокой переработки, направленных на экспорт и импортозамещение, формируется перечень из порядка 15 крупных проектов. Продолжается работа по релокации иностранных компаний. Обеспечен переезд 39 структур. Для повышения оперативности реализации инвестиционных проектов разрабатывается Национальная цифровая инвестиционная платформа, которая обеспечит интеграцию всех госорганов в единую онлайн-систему привлечения, реализации и мониторинга инвестиционных проектов. Будет внедрена система Fast Track, так называемый зеленый коридор, для сопровождаемых проектов от регистрации предприятия и получения разрешительного документа до ввода производства в промышленную эксплуатацию. #казахстан #инвестиции #платформа #Fast Track #зеленый коридор #UNCTAD