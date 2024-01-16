Зеленый коридор для инвестиций

В последние годы Казахстан демонстрирует высокий инвес­тиционный потенциал, и тому есть конкретные причины: это стратегическое расположение страны, благоприятная бизнес-среда, эффективная защита прав инвесторов, разнообразные стимулы, политическая стабильность, богатая сырьевая база.

– Для обеспечения лучшего в регионе инвестиционного климата Казахстан поэтапно внедрял и продолжает внедрять стандарты ОЭСР. Вступление респуб­лики в 2017 году в Комитет по инвестициям данной структуры свидетельствует о нашем стремлении обеспечить справедливую и прозрачную среду для международных инвестиций, а также о готовности поощрять капиталы, стимулирующие положительный вклад в социально-экономичес­кий прогресс и защиту окружающей среды, – рассказал вице-министр национальной экономики Бауыржан Кудайбергенов.

О благоприятном инвестиционном климате и имидже Казах­стана свидетельствует объем привлеченных в экономику средств. По последним официальным данным, за период независимости республики привлечено свыше 400 млрд долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Подписаны одно многостороннее (ЕАЭС) и 50 двусторонних межправительственных соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций.

По информации UNCTAD, Казахстан занял лидирующую позицию по привлечению чистых ПИИ среди постсоветских стран и государств без выхода к морю.

За первое полугодие прошлого года валовой приток ПИИ составил 13,3 млрд долларов. При этом чистый приток за аналогичный период достиг 4,1 млрд долларов, что на 87% больше аналогичного периода 2022-го.

Инвестиции в основной капитал за 11 месяцев прошлого года выросли на 14,6%, достигнув 15,2 трлн тенге.

Буквально в ноябре 2023-го международные рейтинговые агентства Fitch и Standard&Poor’s подтвердили суверенный кредитный рейтинг Казахстана с прогнозом «стабильный», в свою очередь Mood’s улучшил прогноз республики со «стабильного» на «позитивный», подтвердив суверенный рейтинг государства на уровне инвестиционной на­дежности.

– Это говорит о том, что в сложных рейтинговых моделях этих агентств Казахстан имеет проч­­ные позиции, особенно в плане фискальной устойчивости и мак­роэкономической стабильности, – подчеркнул вице-министр Миннацэкономики.

В рейтинге мировой конкурентоспособности IMD Казахстан поднялся на шесть пунктов (по сравнению с рейтингом 2022 года) по таким факторам, как «Внешние инвестиции», «Эффективность бизнеса», «Законодательство о бизнесе», и занял 37-е место из 64 стран мира.

В целом, как отмечает Бауыржан Кудайбергенов, Казахстан имеет прочную инвестиционную законодательную базу, которая постоянно совершенствуется в соответствии с наилучшими мировыми стандартами. При этом особое значение придается соз­данию сильной и конкурентной среды для бизнеса.

По его словам, законодательно как иностранные, так и отечественные инвесторы имеют равные условия.

– Сегодня зарегистрировать свой бизнес в Казахстане можно дистанционно. Если раньше заявитель приходил в госорган с пакетом документов и ждал проверки данных от 5 до 30 дней, то сегодня вся процедура в электронном виде занимает не более одного дня и не требует никаких документов. Процедуры открытия и ведения бизнеса, а также получение разрешительных документов и госуслуг доступны онлайн через портал egov.kz, – отметил Бауыржан Кудайбергенов.

В прошлом году по итогам масштабной ревизии в законодательстве были отменены более 10 тыс. излишних требований к бизнесу. Это позволит с 2024 года сократить количество проверок предпринимателей вдвое.

Также в прошлом году для инвесторов из 83 стран начал действовать безвизовый режим, это существенно упрощает ведение бизнеса, позволяет беспрепятственно развиваться и обмениваться опытом.

Как и во всем мире, инвестиционным законодательством предусмотрены различные меры господдержки инвестиций, в том числе в виде освобождения от обложения таможенными пошлинами. Действуют различные налоговые льготы, а также натурные гранты.

– Для крупных инвесторов при подписании Соглашения об инвес­тициях для реализации проекта стоимостью порядка 50 миллио­нов долларов в приоритетных отраслях экономики предусмот­рены особые условия и освобож­дения от налогообложения. Проекты отбираются по принципу наибольшего экономического эффекта для развития отрасли на индивидуальных условиях и установлением встречных обязательств для инвестора в обмен на преференции от государства, – пояснил вице-министр.

По его словам, в прошлом году заключено шесть соглашений по таким проектам, как производство и распределение возобновляемой энергии и «зеленого» водорода, производство современных сис­тем орошения и управления урожайностью сельскохозяйственных культур, комплексных сплавов, упаковочных материалов из легких металлов, мяса бройлера, производство и сервисное обслуживание железнодорожных локомотивов и подвижного состава, а также комплектующих для железнодорожной техники.

Для поддержки крупных налогоплательщиков при заключении Соглашения об инвестиционном налоговом кредите предусмотрено право уменьшения платежей по налогу на 100% с последующей поэтапной оплатой и отсрочкой по уплате на срок до трех лет. Трехлетний период, в течение которого не уплачивается КПН и налог на имущество, можно использовать для стабилизации своего финансового положения и развития бизнеса за счет высвобожденных денежных средств.

С 2022 года действует Соглашение об инвестиционных обязательствах, предусматривающее предоставление гарантий стабильности налогового законодательства в обмен на инвестиции, а именно при инвестировании суммы не менее 75 млн МРП (около 500 млн долларов) гарантируется стабильность налогового законодательства РК на 10 лет. На сегодняшний день заключено шесть таких соглашений по проектам в сфере добычи и (или) переработки твердых полезных ископаемых.

Для привлечения инвестиций в геологоразведку и восполнение минерально-сырьевой базы неф­тегазовой отрасли Казахстана с 2023 года введены фискальные стимулы.

Для сложных проектов с начала экспорта предусмотрено освобождение от налогообложения на 20 лет при заключении Улучшенного модельного контракта. В его рамках предусматривается возможность разрешения возникающих споров в арбитражном суде по выбору недропользователя – за пределами Казахстана или на территории МФЦА. На сегодня заключено три подобных контракта.

– Безусловно, все перечисленные мною механизмы обеспечат приток инвестиций, создадут дополнительные рабочие места. В целом на привлечение инвестиций, особенно зарубежных, нужно смотреть шире. Инвестиции – это также новые технологии, компетенции и экспертиза, обучение и иные преимущества. Инвесторы всегда будут искать места вложения свободных средств, и Казахстан должен быть готов предложить благоприятные условия, – считает Бауыржан Кудайбергенов.

Беспрецедентные условия для ведения бизнеса, на его взгляд, предоставляет инвесторам Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). На этой финансовой площадке действует альтернативная юрисдикция на основе общего права с возможностью разрешения инвестиционных споров на базе Международного арбитражного центра. Предоставляются налоговые каникулы, установлены гибкие трудовые правила, разрешено проведение операций в любой валюте.

Вместе с тем в целях формирования нового инвестиционного цик­ла с учетом новых трендов, в том числе стандартов ESG, принята Концепция инвестиционной политики до 2026 года. Ее реализация позволит достичь амбициозную цель, поставленную перед Правительством, – довести уровень инвестиций в основной капитал до 25,1% от ВВП к 2026 году.

Для дальнейшего увеличения высокого уровня инвестиционной активности Правительством принимается ряд мер.

Сформирован и реализуется Общенациональный пул, который состоит из 1 011 проектов на сумму 32,4 трлн тенге. Для развития кластеров глубокой переработки, направленных на экспорт и импортозамещение, формируется перечень из порядка 15 крупных проектов.

Продолжается работа по релокации иностранных компаний. Обеспечен переезд 39 структур.

Для повышения оперативнос­ти реализации инвестиционных проектов разрабатывается Национальная цифровая инвес­тиционная платформа, которая обеспечит интеграцию всех гос­органов в единую онлайн-систему привлечения, реализации и мониторинга инвестиционных проектов.

Будет внедрена система Fast Track, так называемый зеленый коридор, для сопровождаемых проектов от регистрации предприятия и получения разрешительного документа до ввода производства в промышленную эксплуатацию.