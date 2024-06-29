Земельные тяжбы требуют решения

В Мажилисе состоялось расширенное заседание по земельным вопросам, где обсуждались проб­лемы аграриев регионов. Как сообщил депутат Парламента, руководитель фракции партии «Respublica» в Мажилисе Айдарбек Ходжаназаров, обратившиеся к ним фермеры пожаловались на то, что госорганы изымают у них сельскохозяйственные земли, которые раньше выдавались им в рамках закона.

– Действия предпринимателей по земельным вопросам признаны незаконными. У них есть кредиты, имущество, скот, вложенные инвестиции в инфраструктуру. Как им быть, куда они денут скот? Местные жители лишаются рабочих мест, государство – налогов. Но мы призваны защищать права фермеров и должны прийти к результативному решению, – отметил Айдарбек Ходжаназаров.

Во встрече приняли участие около сорока фермеров. Среди них – директор товарищества «Акколь Агро» Мади Ескараев. В 2019 году предприниматель получил землю в селе Аккольского райо­на Акмолинской области, где построил молочную ферму «Акколь Агро». Как рассказал Мади Ескараев, в 2022 году предприятие расширилось – купили соседнее крестьянское хозяйство «Аяганов» вместе с пого­ловьем скота и землей. К слову, эта земля была выдана «Аяганову» районным акиматом в 2020 году.

– Земля прошла проверку, и выдача участка была узаконена. И спустя три года департамент по управлению земельными ресурсами подает иск в суд. В нем говорится, что в соответствии со статьей 48 Земельного кодекса земля крестьянскому хозяйству была предоставлена без проведения торгов. Но в этой же статье есть пункт – «за исключением случаев», но ДУЗР проигнорировал этот пункт, – рассказал руководитель хозяйства.

Теперь у молочной фермы могут изъять землю, а скот останется без кормов.

Заместитель директора департамента строительства и земельных отношений НПП «Атамекен» Ернур Абжан объяс­нил, почему фермеры лишаются своих земель.

– Земельный комитет и прокуратура проверяют не фермеров, а акиматы. Мы изучили заявления земельных инс­пекций, где говорилось, что многие земельные участки, выданные акиматами предпринимателям, прошли вне конкурсов и торговых сделок. В итоге эти действия признаны незаконными. Фермеры десять лет благополучно работали на выданной земле и только сейчас узнают, что лишились ее. Здесь уже несовершенство закона, – говорит представитель палаты.

Изъятие земель – это не прихоть отдельных госорганов. В рамках поручений Главы государства изымаются те сельхозучастки, которые не используются по целевому назначению и выданы незаконно.

– У нас есть статья 48 Земельного кодекса, где определен порядок предос­тавления земельных участков, – сказал депутат Мажилиса Айтуар Кошмамбетов. – Есть исключительный случай, когда земля предоставляется без торгов. Это касается инвестиционных проектов. Но понятие «инвестиционный проект» было внедрено в 2019 году в Предпринимательский кодекс, а подзаконные акты – в 2022 году. И сейчас регионам предъявляют требование, чтобы размер инвестиций составлял не менее двух миллионов МРП, это более семи миллиардов тенге. Понятно, что многие хозяйства не имеют таких средств. Но закон обратной силы не имеет, – констатировал депутат, отметив, что в действиях госорганов есть определенная непоследовательность.

Выслушали позицию и председателя Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Мурата Темиржанова, который отметил, что они проводят государственный контроль, но земли у пользователей не изымают.

– Все это происходит в суде, – подчерк­нул спикер. – Мы вносим материалы и не судимся с предпринимателями, а выявляем нарушения у местных исполнительных органов. И порой это происходит по обращениям как физических лиц, так самих акиматов, по актам прокурорского реагирования. Мы не можем их игнорировать – выполняем свои задачи.

Айдарбек Ходжаназаров согласился, что необходимо выполнять свою работу, но что еще важно – не ущемлять права граждан. Зачастую акиматы свои ошибки перекладывают на плечи предпринимателей, которые лишаются земли. Депутат видит в этом большую несправедливость.

– Фермеры не должны страдать в результате пробелов в законодательстве или неправомерных действий госорганов. Сегодняшнее заседание – только начало, и мы убедились, что мыслим в одном направлении с Комитетом по управлению земельными ресурсами. Наша задача – всесторонне изучить этот вопрос, чтобы найти решение, максимально защищающее интересы сельхозтоваропроизводителей в рамках закона, – резюмировал Айдарбек Ходжаназаров.