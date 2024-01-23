Очередное землетрясение на границе Кыргызстана и Китая зарегистрировали сейсмологи

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Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 23 января, в 13 часов 19 минут 16 секунд по алматинскому времени, зарегистрировано землетрясение.

"Эпицентр землетрясения расположен в 263 км на юг от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана ощутимости нет", - говорится в сообщении.

Энергетический класс землетрясения 10.5. Магнитуда MPV 4.5.

Напомним, что в ночь на 23 января на территории Кыргызстана произошло землетрясение, которое ощутили жители Алматы (5 баллов) и Шымкента (2 балла), Жамбылской области - (2-3) и области Жетысу – (4 балла).

44 человека обратились за медицинской помощью после ночного землетрясения в Алматы. Ситуацию с землетрясением в Алматы вне повестки рассмотрели на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.