Землетрясение в Турции привело к сдвигу литосферных плит

Фото: bbc.com

Разрушительное землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу литосферных плит, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Аравийская плита переместилась примерно на 3 метра в северо-восточном и юго-западном направлениях по отношению к Анатолийской плите.

Как пояснил ученый, «это как если бы Турция сдвинулась на юго-запад».

Уточняется, что это произошло всего за несколько десятков секунд.

Общая величина разлома составляет как минимум 150 километров.