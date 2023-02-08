Землетрясение в Турции привело к сдвигу литосферных плит
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Общая величина разлома составляет как минимум 150 километров.
Разрушительное землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу литосферных плит, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».
Аравийская плита переместилась примерно на 3 метра в северо-восточном и юго-западном направлениях по отношению к Анатолийской плите.
Как пояснил ученый, «это как если бы Турция сдвинулась на юго-запад».
Уточняется, что это произошло всего за несколько десятков секунд.
Общая величина разлома составляет как минимум 150 километров.