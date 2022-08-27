Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly/
Спорт
Жанибек Алимханулы сделал заявление после поздравления Президента

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы, ставший чемпионом мира по версии WBO, поблагодарил Президента страны Касым-Жомарта Токаева за поздравление, сообщает Kazpravda.kz.

Напомним, Всемирная боксерская организация (WBO) официально объявила казахстанца Жанибека Алимханулы полноправным чемпионом мира по их версии в среднем весе. Жанибек стал первым боксером из Казахстана, ставшим обладателем этого титула. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил боксера с этим значимым достижением.

В своем аккаунте в Instagram cпортсмен поблагодарил Президента Казахстана за поздравление и признался, что оно его окрылило, он рад стать новым чемпионом мира Нового Казахстана и осчастливить страну.

Алимханулы отметил, что 4 года назад он отправился в Америку, чтобы творить историю. И сегодня стал первым казахстанцем, завоевавшим титул чемпиона мира по версии WBO.

«Сейчас о QAZAQ STYLE наперебой пишут журналисты мирового спорта!

Мы только начали! Даст Бог, мы станем чемпионами мира в четырех весовых категориях! Мы продемонстрируем всему миру, что QAZAQ STYLE – уникальный и сильный стиль, оставим его в истории!» – заявил Алимханулы.

 

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