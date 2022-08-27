Токаев об Алимханулы: Продемонстрировал превосходство казахского стиля в боксе

Глава государства направил поздравительную телеграмму Жанибеку Алимханулы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев поздравил боксера Жанибека Алимханулы с присуждением ему титула чемпиона мира по версии WBO.

Президент высоко оценил вклад Жанибека Алимханулы в продвижение авторитета отечественной школы бокса, отметив, что многие наши боксеры успешно выступают на мировом ринге.

«Благодаря своему трудолюбию и упорству Вы в очередной раз продемонстрировали превосходство казахского стиля в боксе. Уверен, это выдающееся достижение повысит интерес нашей молодежи к спорту, особенно к боксу. Каждый Ваш шаг в большом спорте – яркий пример для молодых казахстанцев. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и новых спортивных свершений!» – говорится в телеграмме Главы государства.

Напомним, сегодня Всемирная боксерская организация (WBO) официально объявила казахстанца Жанибека Алимханулы полноправным чемпионом мира по их версии в среднем весе. Жанибек стал первым боксером из Казахстана, ставшим обладателем этого титула.