WBO официально объявила Жанибека Алимханулы полноправным чемпионом мира

Всемирная боксерская организация (WBO) выпустила официальное постановление, в котором объявила казахстанского боксера Жанибека Алимханулы полноправным чемпионом мира WBO в среднем весе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Это случилось после того, как прежний обладатель титула Деметриус Андраде отказался проводить его защиту против Алимханулы, имевшего статус «временного» чемпиона с мая 2022 года. Вместо этого американец решил перейти во второй средний вес и сразиться за «временный» пояс WBO с британцем Заком Паркером. Организация уже санкционировала такой бой и дала сторонам время на переговоры.

Таким образом, по правилам WBO «временный» чемпион в лице Жанибека Алимханулы был повышен до статуса полноправного чемпиона мира WBO в среднем весе.

Напомним, что Алимханулы стал обладателем титула WBO Interim в средней категории в мае, нокаутировав британца Дэнни Дигнума.