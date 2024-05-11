Жаркая пора для эпидемиологов настала в Кызылорде

В прошлом году в областном центре с предварительным диагнозом ККГЛ было зарегистрировано 13 случаев, из которых только один был клинически и лабораторно подтвержден. Тогда по результатам обследования было установлено, что болезнь у человека была вызвана укусом клеща во время выпаса домашнего скота в частном хозяйстве. Пациент выздоровел.

– К сожалению, 18 апреля зафиксирован случай с летальным исходом. Несмотря на специальное лечение, пациент скончался, он поздно обратился за медицинской помощью. Теперь под наблюдением врачей региональной поликлиники находятся два человека, один из которых находился в очаге заражения, другой оказывал больному медицинские услуги, – рассказала руководитель городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Гульмира Сыздыкова.

Для возможного выявления признаков первичной стадии заболевания ККГЛ в течение 14 дней после укуса клеща проводится мониторинг состоя­ния здоровья лиц, обратившихся в территориальную медорганизацию.

– Первый этап весенней противоклещевой дезинсекции сельскохозяйственных животных и скотных дворов проведен с 11 по 24 апреля. Второй этап комплекса профилактических и истребительных мероприя­тий по уничтожению вредоносных насекомых и членистоногих пройдет с 12 по 24 мая. В Кызылорде противоклещевые мероприятия проведены с использованием дезпрепаратов «Дельтаметрин» и «Фаворит», – отметила директор филиала Национального центра экспертизы по Кызылординской области Фарида Калиева.

Заражение в большинстве случаев связано с укусами клещей во время ухода за скотом, убоя сельскохозяйственных животных, контакта с зараженными больными. Сейчас усилены работы по профилактике: вакцинируется скот, дезинсектируются загоны, а хозяевам скота рекомендуется носить отдельную спецодежду. При выявлении больного или подозреваемого с диагнозом ККГЛ будут применены экстренные противо­эпидемические мероприятия. Для зараженных в области предусмотрено 237 инфекционных коек. В целом, как сообщила руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алия Абдикаимова, эпидемиологическая ситуация по конго-крымской геморрагической лихорадке в Кызылординской области оценивается как нестабильная. С начала года 108 человек обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Из них выявлено два подозрительных случая ККГЛ, подтвержден один случай.