Жаслан Мадиев: Решения казахстанских разработчиков на сегодня закупаются 86 странами мира

Цифровизация
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Венера Баталова
корреспондент

За три года в Казахстане подготовлено свыше 80 тыс. IT-специалистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2023 году объем экспорта IT-услуг достиг $529 млн. За первое полугодие 2024 года этот показатель составил $306 млн.

По данным министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслана Мадиева, решения казахстанских разработчиков на сегодня закупаются 86 странами мира. Это подтверждает высокий спрос на отечественные цифровые технологии.

В целях расширения рынка сбыта, министерством совместно с Astana Hub разрабатываются программы по долгосрочному партнерству с известными мировыми IT-гигантами, открываются международные представительства, задача которых поиск талантов, а также предоставление новых возможностей для отечественных стартапов в IT-сфере.

«Казахстан является лидером региона по объему заключенных венчурных сделок. Только за прошлый год их сумма достигла $80 млн. Значимые инвестиции были привлечены такими компаниями, как CITIX, Hero’s Journey, Higgsfield AI и др. Некоторые из этих компаний уже достигли оценки в $100 млн. Эти достижения подтверждают, что Казахстан становится ключевым центром инноваций в регионе», — заявил в ходе заседания правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

Он сообщил, что сфера информационных технологий продолжает демонстрировать динамичный рост.

В 2024 году, например, количество IT-компаний увеличилось на 16% и достигло 18 683, что положительно сказалось на уровне занятости в отрасли.

На сегодня рабочие места в ней имеют 187 тыс. человек, а средняя зарплата составляет 673 тыс. тенге.

Важную роль в развитии IT-отрасли в Казахстане играет созданный в 2018 году Astana Hub. Он смог объединить на своей площадке свыше 1,5 тыс. компаний. Почти треть из них иностранные. А решения, представленные участниками технопарка, позволили добиться 1,2 трлн тенге выручки. Рост в 31 раз за последние пять лет.

Экспортная выручка за три квартала текущего года достигла 143 млрд тенге. Годовой рост уже более чем в 10 раз за четыре года. 

В Казахстане запущена программа Tech Orda, нацеленая на подготовку свыше 20 тыс. IT-специалистов к 2025 году с помощью стимулирования частных IТ-школ. На сегодня выпускниками проекта стали 16 тыс. человек. Тогда как за три года информационным технологиям обучено свыше 82 тыс. казахстанцев.

В свою очередь премьер-министр Олжас Бектенов поручил уделять больше внимания качеству подготовки IТ-кадров.

«Не надо гнаться за количеством выпускаемых специалистов, а больше уделять внимание качеству их подготовки. Следует постоянно актуализировать подходы повышения цифровых знаний и навыков с учетом лучших мировых методик. В целом, реализация задач по цифровизации, развитию IТ-отрасли и обеспечению кибербезопасности должна способствовать развитию экономики», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Олжас Бектенов также поручил акимам заняться созданием цифровой инфраструктуры в регионах для поддержки IТ-специалистов.

«Глава государства поставил задачу в 2029 году довести вклад цифровых технологий в экономику до 1% и достигнуть не менее 80% доли местного содержания в IТ-услугах. Основными драйверами в достижении данной задачи должны стать IT-хабы и венчурные фонды. Отмечу, что за последние шесть лет объем венчурного финансирования в Казахстане вырос более чем в 6 раз. Для дальнейшего роста мы должны привлекать передовых экспертов в этой отрасли. Для этого нужно дальше развивать образовательные программы, привлекать крупный бизнес и выстроить грамотную цифровую инфраструктуру. В регионах полноценно не обеспечена цифровая инфраструктура. Акиматы не уделяют должного внимания этим вопросам. Очень важно оказывать финансовую и инфраструктурную поддержку региональным хабам», — подчеркнул Олжас Бектенов. 

#Astana hub #IT-специалисты #программа Tech Orda

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