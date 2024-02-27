Женис Касымбек: Еще 300 автобусов поставят Астане

Об этом аким столицы сообщил на своей странице в Инстаграм после отчетной встречи с жителями района «Сарыарка», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По словам градоначальника, в районе «Сарыарка» уже в этом году приступят к строительству ряда соцобъектов. К примеру, в рамках нацпроекта «Комфортная школа» будут построены 2 школы нового формата.

– Также в этом году приступим к строительству перинатального центра, еще ведется строительство многопрофильной больницы. Из запланированных 15 Дворцов школьников в этом году приступим к строительству пяти, один из них будет расположен в Сарыарке. Также с учетом потребности в автобусах в этом году планируется поставить в город еще 300 автобусов. В прошлом году парк общественного транспорта пополнился 400 автобусами, – написал он.

С наступлением весны начнется строительство дорог, благоустройство дворовых и общественных пространств, озеленение и др.