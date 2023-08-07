Сбитая полицейским женщина скончалась в Шымкенте

Происшествия, Общество, Здравоохранение
83
Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

За ее жизнь врачи боролись трое суток.

Фото: Kazpravda.kz

В Шымкенте скончалась женщина, которую сбил полицейский на служебном автомобиле, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения города. 

Напомним, 3 августа 2023 года на пешеходном переходе по улице Байтурсынова в Шымкенте водитель-полицейский управления полиции Туранского района на служебном автомобиле наехал на двух пешеходов – женщину с несовершеннолетней дочерью.

По информации управздрава, женщина 1984 года рождения была доставлена в городскую клиническую больницу №1 бригадой скорой помощи. Состояние пациентки при поступлении было тяжелым из-за ушиба головного мозга, тяжелой черепно-мозговой травмы с аспирационным синдромом.

«Больная при поступлении получала противоотечную терапию, терапию черепно-мозговой травмы по протоколу, продленную ИВЛ. Несмотря на проводимое лечение, состояние больной ухудшалось. 7 августа констатирована биологическая смерть. Причина смерти – отек головного мозга, дислокационный синдром», – рассказали врачи.

В управлении добавили, что дочь погибшей находится в отделении травматологии детской больницы, в средней степени тяжести.

Факт ДТП был зарегистрирован по части 2 уголовной статьи «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ход расследования дела взял на особый контроль начальник ДП Шымкента Кайрат Дальбеков.

#здравоохранение #полиция #гибель #ДТП #пешеход

Популярное

Все
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте
Карагандинские производители молочной продукции вынуждены работать в условиях жесткого дефицита местного сырья
В области Жетысу отмечен всплеск заболеваемости корью
Банный комплекс и пляж устроили костанайцы на новом фонтане
Прокуратура Кызылординской области опубликовала результаты проверки деятельности лагерей детского летнего отдыха
Внезапно обрушившийся на Костанайскую область град уничтожил урожай дачников и снес металлические конструкции
В Усть-Каменогорске хранится казахский народный инструмент, которому больше двухсот лет
Проходчик получил травму
Отличный дебют!
Кому должен служить аким?
СКВЕРная история
Казахстанская лингвистика: достижения, стратегии и перспективы
Подготовку к отопительному сезону в Карагандинской области проверил Скляр
Братья наши зеленые
Месси забил гол в четвертом матче подряд за "Интер Майами"
Когда хобби становится бизнесом
Познакомившийся в Сети с девушкой парень оказался на скамье подсудимых
Подросток скончался в поезде в Атырауской области
Скопившуюся после ливня на улицах воду откачали в Астане
Негромкая доброта
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Мужчина остался без ноги после отдыха на Алаколе
Какой будет погода в августе для казахстанцев
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
В "Казцинке" начали внеплановую проверку после загрязнения реки в ВКО
Новые рабочие места создают в области Абай
В рабочем поселке Белоусовка надеются на упрощение порядка передачи месторождений новым инвесторам
Рустем Курманов назначен заместителем акима СКО
Более 47 тыс. тонн мусора вывезено с несанкционированных свалок Астаны
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Отравление детей в центре спецсоцуслуг Карагандинской области: 1 ребенок скончался, шестеро – в реанимации
Новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Шымкенте начали действовать с 1 июля
Более ста жителей Темиртау пришли на выездной прием граждан с участием акима Карагандинской области
Более трех тысяч гектаров травы выгорело в степных пожарах в области Улытау
Токаев поручил Омарову подготовить предложения по развитию конкуренции
В Риддере горная речка изменила цвет из-за загрязнения отходами горно-обогатительного производства
В Атырауской области решено дополнительно установить 31 единицу системы оповещения о ЧС
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба

Читайте также

Банковские карты для детей теперь могут открыть онлайн опек…
Пропавшую 7-летнюю девочку нашли мертвой в канале в Кызылор…
Разбойное нападение на девочку-подростка совершено в ее дом…
В Астане пройдут консультации по переселению в СКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]