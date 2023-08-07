Сбитая полицейским женщина скончалась в Шымкенте

За ее жизнь врачи боролись трое суток.

Фото: Kazpravda.kz

В Шымкенте скончалась женщина, которую сбил полицейский на служебном автомобиле, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения города.

Напомним, 3 августа 2023 года на пешеходном переходе по улице Байтурсынова в Шымкенте водитель-полицейский управления полиции Туранского района на служебном автомобиле наехал на двух пешеходов – женщину с несовершеннолетней дочерью.

По информации управздрава, женщина 1984 года рождения была доставлена в городскую клиническую больницу №1 бригадой скорой помощи. Состояние пациентки при поступлении было тяжелым из-за ушиба головного мозга, тяжелой черепно-мозговой травмы с аспирационным синдромом.

«Больная при поступлении получала противоотечную терапию, терапию черепно-мозговой травмы по протоколу, продленную ИВЛ. Несмотря на проводимое лечение, состояние больной ухудшалось. 7 августа констатирована биологическая смерть. Причина смерти – отек головного мозга, дислокационный синдром», – рассказали врачи.

В управлении добавили, что дочь погибшей находится в отделении травматологии детской больницы, в средней степени тяжести.

Факт ДТП был зарегистрирован по части 2 уголовной статьи «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ход расследования дела взял на особый контроль начальник ДП Шымкента Кайрат Дальбеков.