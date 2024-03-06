Женщинам-ученым вручили награды в НАН РК

Фото: пресс служба НАН РК

В преддверии Международного женского дня Национальной академией наук Республики Казахстан при президенте Республики Казахстан в здании Казахского национального женского педагогического университета было проведено торжественное мероприятие, в котором приняли участие женщины-ведущие ученые со всей страны.

В своем выступлении президент Национальной академии наук А. Куришбаев отметил, что уже на протяжении многих десятков лет Международный женский день в нашей стране считается официальным праздником и считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к прекрасной половине человечества. Также в традиции праздника входит отмечать достижения женщин в политической, экономической и социальной сферах их деятельности.

А. Куришбаев обратил внимание на то, что огромную роль в развитии науки играют именно женщины, доля которых составляет почти 60% от общего числа ученых. Хотя до начала ХХ века женщины страдали от сильной дискриминации в том числе и в области науки. Их не допускали в науку и считали, что они не способны ею заниматься. Новаторшам того времени приходилось преодолевать большое количество препятствий, брать мужские псевдонимы, а их труды и открытия зачастую приписывались коллегам-мужчинам.

Национальной академией наук Республики Казахстан при президенте Республики Казахстан отмечены заслуги наших женщин-ученых, которым были вручены награды в торжественной обстановке и в целях стимулирования дальнейшего развития науки учреждена специальная награда Национальной академии наук имени первой женщины академика Казахстана и Средней Азии Найли Базановой.

Встреча с женщинами-учеными прошла в формате офлайн/онлайн. На встрече приняли участие более 70 ведущих женщин-ученых со всех регионов страны, им были вручены почетные грамоты Национальной академии наук.