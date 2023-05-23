Женщину с ожогами 80% тела спасли в Балхаше

Врачи многопрофильной больницы города Балхаша спасли женщину с обширным термическим ожогом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram управления здравоохранения Карагандинской области.

Фото: пресс-служба управления здравоохранения Карагандинской области

35-летняя пациентка, пострадавшая при взрыве газового баллона, поступила в больницу 18 февраля в крайне тяжелом состоянии. У нее было 80-процентное поражение поверхности тела: ожоги волосистой части головы, лица, шеи, грудной клетки, верхних конечностей.

8 дней пострадавшая находилась в реанимации под наблюдением врачей. Затем в отделении травматологии ей помогли встать на ноги врачи М. Нуртазин и Д. Пинаев.

Спустя 18 дней спасенная карагандинка вернулась домой к своим родным.