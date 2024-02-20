«Женщины более ответственные»: Токаев призвал обеспечить гендерный баланс на госслужбе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает важным привлекать на государственную службу ученых, экспертов и активных граждан, особенно волонтеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Наряду с этим президент отметил, что наша страна строит справедливое государство и инклюзивное общество, поэтому важен вопрос обеспечения гендерного баланса на государственной службе

– Несмотря на то, что доля женщин в госаппарате составляет около 55%, среди руководящего состава этот показатель ниже – 39%. Мой значительный опыт на государственной службе подсказывает, что женщин нужно привлекать. Во-первых, не в обиду будет сказано мужчинам, женщины все-таки более внимательны к работе, более тщательно подходят, не подвержены коррупционным проявлениям и действиям, – отметил президент, выступая на форуме Президентского молодежного кадрового резерва.

По его словам, статистика Агентства по противодействию коррупции говорит о том, что женщины ведут себя более ответственно.