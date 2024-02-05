Жер-Ана и стена

Великолепную роспись сделали студентки второго курса Алина Кравцова, Карина Бендаравичус и Юлия Косоулина.

Первым идею преображения пространства высказал член правления Kozybayev University Рашит Белгибаев. Будущие дизайнеры охотно откликнулись на творческое предложение, разработали концепт и реализовали проект за три дня.

В центре сюжета – Жер-Ана с тюльпаном в руках как символом весны и плодородия, по обе стороны от нее – Солнце, Луна, за спиной – символ бога Тенгри.

– Сначала мы загрунтовали стену, – рассказывает Карина Бендаравичус. – Подождали сутки, на следующий день с помощью проектора перевели картинку на стену, потом начали подбирать цвета и оттенки, смешивая колеры с эмульсионной краской.

– Работа на большом формате имеет свои сложности, – призналась Алина Кравцова. – У меня это был первый опыт работы в подобном формате. Пока работали, нас хвалили. Говорили: «О, какая красота! Какие вы, девочки, молодцы! Как классно нарисовали!» Мысль о том, что наша работа останется после нас, вдохновляет и дает силы на новые свершения.