Жилые комплексы по поддельным документам планировали построить на склонах гор в Алматы

Прокуроры Алматы выявили более 150 нарушений закона при застройке в предгорьях, вдоль водоемов и особо охраняемых территориях города, сообщает Kazpravda.kz .

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Об этом стало известно в ходе заседания Координационного совета, которое прошло под председательством прокурора города Берика Жуйриктаева и с участием первых руководителей государственных и правоохранительных органов.

В 2002 году в генеральном плане Алматы для защиты населения от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера предусматривалось озеленение водоохранных полос рек, которые могут использоваться для эвакуации населения. Однако больше 20 лет эти требования игнорируются.

Так, обозначили в надзорном органе, продолжается корректировка проекта детальной планировки (ПДП), где вдоль рек вместо парков и скверов повсеместно «закладывают» многоквартирные жилые комплексы (МЖК).

«По протесту прокуратуры отменены ранее внесенные в проект детальной планировки корректировки из «зеленых зон» на «блокированные дома» площадью свыше 200 га. Предотвращены массовая застройка предгорья и вырубка многолетних зеленых насаждений.

Отменены поддельные акты акимата на земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) площадью 13 га в микрорайоне Жайлау Наурызбайского района, где на склоне гор планировалось строительство малоэтажных жилых комплексов.

Выявлено 29 фактов незаконного функционирования автомоек, а также 15 участков, используемых не по назначению. Эти объекты расположены на водоохранной полосе.

Всего выявлено 118 нарушений на водоохранной территории, в том числе строительство 40 объектов без согласования бассейновой инспекцией, самовольный захват на водоохранной полосе – 15», – озвучили цифры по нарушениям в прокуратуре мегаполиса, отметив, что в ходе проверки возбуждено уголовное дело.

Также рассмотрен вопрос предоставления земельных участков на территории Иле-Алатауского национального парка. Здесь выявлены участки площадью более 15 га, предоставленные для туристических целей, но на которых фактически возведены коттеджи.

После вмешательства прокуроров парк подал 5 исковых заявлений о расторжении договоров аренды.

Еще одним важным вопросом заседания явилась застройка вдоль водоемов города. Законодательно строительство в водоохранных полосах запрещено. Такие территории должны служить защитой населения от воздействия ЧС природного характера.

«Однако имеются многочисленные объекты, которым органами выданы разрешения на строительство, в некоторых из них без согласования водной инспекции.

В другом случае размер водоохранной полосы умышленно снижен с 35 до 6 метров, что позволило возвести около них высокоэтажные ЖК. Такие строения имеются в Ауэзовском, Алатауском, Бостандыкском, Жетысуском и Наурызбайском районах», – констатировали в ведомстве.

По итогам Координационного совета предложено принять ряд конкретных мер, направленных на усиление механизмов контроля застройки на этих территориях, исключения выдачи разрешительных документов на строительство.

Кроме того, надзорный орган передаст материалы своего анализа в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.