Об этом заявили мажилисмены в ходе презентации республиканского бюджета на 2025–2027 годы. А также напомнили о наказе Президента жить по средствам. Поручение Главы государства, предваряя обсуждение, напомнила вице-спикер палаты Дания Еспаева.

– Как вы помните, Президент призвал жить по средствам и исключить чрезмерные траты на задачи, не являющиеся первостепенными. Поэтому призываю рассматривать проект республиканского бюджета через призму данных Главой государства поручений, – сказала она.

Дания Еспаева напомнила о том, что Глава государства отметил необходимость наведения порядка в межбюджетных отношениях.

– В регионы были переданы налоговые поступления от малого и среднего бизнеса, что повысило их самостоятельность. Сейчас у регионов есть существенные ресурсы для решения собственных задач. По информации Правительства, перевыполнение плана доходов местных бюджетов в текущем году ожидается в целом на сумму более восьми триллионов тенге. Стоит задача рационально использовать имеющиеся ресурсы! – вновь призвала вице-спикер.

Как сообщил вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин, прогноз сформирован с учетом базового сценария при цене на нефть в 75 долларов за баррель и курса доллара 470 тенге. Реальный рост ВВП в 2025 году составит 5,6%, среднегодовой рост ВВП за пять лет – 5,4%. Номинальный ВВП вырастет со 150,8 трлн тенге в 2025 году до 234,2 трлн тенге в 2029 году.

– Ожидается рост во всех отрас­лях экономики. Среднегодовые темпы роста в промышленности составят 4,1%, в том числе в обрабатывающей промышленности – 5,8%, в горнодобывающей промышленности – 2,9%. Среднегодовой рост в сельском хозяйстве составит 5,3%, в строительстве – 9,3%, услуг транспорта – 8,2% и в торговле – 7,1%, – рассказал Азамат Амрин.

Объем добычи нефти увеличится с 97,2 млн тонн в 2025 году до 104,8 млн тонн в 2029 году. Экспорт товаров, по прогнозам, вырастет с 82,3 млрд долларов в 2025 году до 90 млрд долларов в 2029 году. Импорт увеличится с 61,3 до 67,5 млрд долларов. Инфля­ция определена на уровне 5,5–7,5% в 2025 году, 5-6% – в 2026 году с последующим снижением до 5% в 2027–2029 годах.

На основе прогноза макроэкономических показателей сформирован прогноз парамет­ров бюджета и Национального фонда на 2025–2027 годы. Доходы бюджета в 2025 году, по прогнозам, составят 15,6 трлн тенге, или на уровне 10,4% к ВВП. В 2025 году основное увеличение доходов прогнозируется за счет следующих факторов изменения макроэкономических показателей: улучшения налогового и таможенного администрирования, включая их цифровизацию; уменьшения суммы возврата налога на добавленную стоимость; увеличения объема облагаемого экспорта нефти и изменения курса тенге к доллару США.

Размер гарантированного транс­ферта в республиканский бюджет в 2025–2027 годах определен в объеме двух триллионов тенге ежегодно. Темпы роста расходов стабилизированы на уровне 108,3–109,2%, ранее, в 2023 году, они составляли 121%. В номинальном выражении расходы рес­публиканского бюджета в 2025 году планируются в объе­ме 25,8 трлн тенге, что составляет 17,1% к ВВП; в 2026 году – 23,2 трлн тенге, или 13,7% к ВВП; в 2027 году – 24,6 трлн тенге, или 12,9% к ВВП.

Значения фискального и не­нефтя­ного дефицитов определены на уровне 2,7% и 7,3% к ВВП в 2025 году соответственно, с последующим снижением до 1,9% и 4% к ВВП в 2027 году.

Между тем член Высшей аудиторской палаты (ВАП) Казахстана Ардак Тенгебаев выразил опасения по поводу темпов роста госдолга страны и изъятий из Нацфонда, которые за последние пять лет составляют 12%, приближаясь к темпам роста ВВП.

– Расходы на погашение и обслуживание займов в 2025 году составят 6,1 триллиона в тенге. Это 38 процентов от всех доходов, или 24 процента от всех расходов республиканского бюджета, что повышает риски платежеспособности государства. Обслуживание долга уже приближено к критической отметке, – отметил Ардак Тенгебаев.

Прошелся он и по другим недостаткам в планировании бюджетных расходов на 2025–2027 годы. Так, при формировании потребности в лекарствах и медизделиях по линии ГОБМП не учитываются имеющиеся остатки. Это привело к завышенному планированию по ряду наименований на сумму порядка двух миллиардов тенге. В целом нет единой методики расчета потребности. Также отмечается низкое качество составления заявок.

По нацпроекту «Комфортная школа» ВАП выявила недостатки и проблемы в реализации 152 школ, которые планируется сдать в 2025 году. Фактически их строительство еще не началось, так как не до конца утверждены проектно-сметные документы, завершены не все конкурсные процедуры, не по всем объектам выделена земля. Аналогичные проблемы есть и по школам первого этапа.

Отсутствует анализ актуальности и целесообразности исполнения некоторых пунктов нацпроекта «Доступный Интернет». Так, по бюджетной программе Минцифры предусматривается реализация проектов ГЧП со скоростью Интернета на уровне не менее 20 Мбит⁄с. При этом по нацпроекту планируется обеспечивать граждан подключением со скоростью не менее 100 Мбит⁄с. Такое несоответствие несет риски недостижения запланированных показателей.

Согласно оценке ВАП, определение приоритетности проектов по строительству и реконструкции республиканских автодорог за счет займов под госгарантию должно осуществляться с учетом оценки прямого и косвенного социально-экономического эффекта. Однако на сегодня такая информация не представляется.

Наряду с этим отмечается затягивание сроков реализации уже утвержденных проектов: при средней нормативной продолжительности в три года фактически строительство длится по пять-шесть лет.

В сфере предотвращения и ликвидации ЧС одной из основных проблем является низкое материально-техническое оснащение лесных учреждений и других профильных организаций. В проекте бюджета на 2025–2027 годы предлагается решить вопрос через механизм финансового лизинга. Однако он прямо не урегулирован бюджетным законодательством, что создает риски неправомерного использования бюджетных средств.

Высказались и депутаты. Так, Ерлан Саиров констатировал, что ситуация с бюджетом такая, что объем расходов растет быстрее, чем доходы, которые сейчас есть, а государство оставляет будущее поколение в долгах.

– Гарантированный трансферт из Нацфонда составляет два триллиона тенге, целевой транс­ферт из Нацфонда – 3,2 триллиона тенге. Дефицит бюджета – 4,8 триллиона тенге. Эти 4,8 триллиона тенге вы планируете взять в долг. При этом Правительство уже оплачивает долг в 2,5 триллиона тенге. Это значит, что 15 процентов нашего бюджета уходит только на выплату долгов. По каким условиям вы берете 4,8 триллиона тенге, если считать в процентном выражении, и на сколько этого хватит? При таком подходе не приведет ли это к отрицательным последствиям? – спросил он.

В свою очередь вице-министр национальной экономики Азамат Амрин признал, что чиновники действительно столк­нулись с разбалансировкой госфинансов.

– Здесь причина объяснима. Если вы помните, это пандемийный период, а потом были январские события. Мы брали ежегодно из Нацфонда трансферы порядка 4,5–5 триллионов тенге. Мы все принимали бюджет, все расходы касались именно базовых потребностей – это соц­выплаты, зарплата, госзадания и так далее. Соответственно, на сегодня у нас ситуация такая, что вот этот объем базовых расходов растет быстрее, чем те доходы, которые сейчас есть, – пояснил он.

Мажилисмен Альберт Рау был вынужден напомнить вице-министру, что вопрос был о том, сколько процентов придется еще выплачивать по займам.

– Я говорю об основаниях. Это вопрос госдолга, здесь коллеги из Минфина, наверное, подскажут, потому что само заимствование идет у них, – ответил Азамат Амрин.

В зале воцарилась тишина: ответа от Минфина не последовало...