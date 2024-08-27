Астанчанина осудили за производство и распространение вейпов в республике

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках борьбы с распространением вейпов уничтожено около 400 тыс. единиц, изъятых в ходе расследования уголовных дел, передает Kazpravda.kz



Только с момента вступления в силу законодательных поправок 20 июня 2024 года, запрещающих продажу, ввоз и производство вейпов, АФМ пресечено 25 фактов незаконного оборота вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них.

В указанный период изъято из незаконного оборота почти 22 тыс. электронных устройств, а также 7 тыс. ароматизаторов, картриджей и испарителей.

В столице задержан организатор крупнейшего подпольного цеха, осуществлявший производство, хранение и реализацию вейпов и жидкостей для них. Преступная группа производила кустарным путем никотиносодержащую жидкость, состоящую из глицерина, никотина, искусственных ароматизаторов.

Изъято более 5 тыс.вейпов, заправленных курительной смесью, готовых к употреблению, 235 литров химических веществ глицерин и пролипиленгликоль, ароматизаторы, а также станки для их производства.

Производственная мощность подпольного цеха составляла от 7 до 10 тыс. штук электронных устройств ежемесячно. Вся продукция кустарного производства расходилась по вейпшопам республики.

Приговором суда указанный гражданин осужден. Вся партия вейпов, а также оборудование для производства изъяты и уничтожены.

В госоргане напомнили, что в выделяющемся паре при курении электронных устройств содержится более 30 опасных веществ, а при нагревании концентрация выделяемых канцерогенов значительно увеличивается.