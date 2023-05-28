Житель Атырау обошел всех по количеству штрафов за нарушение ПДД

Общество
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В Атырау водитель наездил на автомобиле Mersedec 86 штрафов, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона. 

Фото: Kazpravda.kz

27 мая в Атырау сотрудники ЦОУ через поисковую систему "Interceptor" определили автомобиль Mersedec с неоплаченными штрафами и направили на место сотрудников патрульной полиции. 

В ходе проверки установлено, что данное авто имеет 86 неоплаченных штрафов, а также - подложный  государственный регистрационный номерной знак. 

В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 4 ст. 590 КоАП РК, авто водворено на специальную стоянку. 

#полиция #ПДД #Атырау

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