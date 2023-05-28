Житель Атырау обошел всех по количеству штрафов за нарушение ПДД

В Атырау водитель наездил на автомобиле Mersedec 86 штрафов, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

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27 мая в Атырау сотрудники ЦОУ через поисковую систему "Interceptor" определили автомобиль Mersedec с неоплаченными штрафами и направили на место сотрудников патрульной полиции.

В ходе проверки установлено, что данное авто имеет 86 неоплаченных штрафов, а также - подложный государственный регистрационный номерной знак.

В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 4 ст. 590 КоАП РК, авто водворено на специальную стоянку.