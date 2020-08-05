Происшествия
Житель СКО заживо сгорел на диване
Айдана Демесинова
В селе Корнеевка Есильского района Северо-Казахстанской области произошёл пожар со смертельным случаем, сообщает Рkzsk.info.

Как стало известно, в 12:36 на телефон пожарной части в селе Явленка Есильского района службы пожаротушения поступило сообщение о том, что в селе Корнеевка по улице Ленина, 138 горит жилой камышитовый дом.

"К моменту прибытия в 13 часов и 22 минуты пожарного расчёта из райцентра, горела кровля жилого дома. На месте боролись с огнём сотрудники добровольного противопожарного формирования ТОО "Мария". Со слов соседей, в доме находился человек. Во время ликвидации пожара было обнаружено безжизненное тело хозяина, 1962 года рождения на диване в спальне. Труп направлен на экспертизу", — рассказал временно и.о.начальника департамента по ЧС полковник гражданской защиты Нурлан Атыгаев.

По его словам, огонь повредил кровлю дома, потолочное перекрытие, мебель и личные вещи. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. Установлено, что погибший временно не работал, проживал один. По словам соседей, часто употреблял алкогольные напитки.

"После осмотра места происшествия установлено, что очаг возгорания был в кухне. Предварительная причина пожара — нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования", — добавил Нурлан Атыгаев.

С начала года в Северо-Казахстанской области произошло 357 пожаров, в которых погибло 24 человека. Наибольшее число возгораний зарегистрировано в Петропавловске — 98, Кызылжарском районе — 50, Айыртауском — 25, Магжана Жумабаева — 31, Габита Мусрепова — 22 и Тайыншинском районе — 20 пожаров.

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