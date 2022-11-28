Жители каких регионов Казахстана стали зарабатывать больше

Экономика , Общество
Диасов Ораз
корреспондент

В Центре развития трудовых ресурсов указали на незначительное сокращение рабочей силы в сравнении с прошлым кварталом.

Фото: Kazpravda.kz

В течение третьего квартала текущего года ситуация на рынке труда Казахстана оставалось стабильной. Об этом сообщили в АО «Центр развития трудовых ресурсов», передает корреспондент Kazpravda.kz.

Между тем в ведомстве указали на незначительное сокращение рабочей силы в сравнении с прошлым кварталом.

«По итогам 3 квартала численность занятых составляет порядка 8,8 млн человек, и, в сравнении с предыдущим кварталом, снизилась на 2,8 тыс., но в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, наоборот, увеличилась на 12,5 тыс., или на одну десятую процента. Количество наемных работников по-прежнему составляет 6,7 млн, а безработных около 450 тыс. человек», – сообщила управляющий директор ЦРТР Александра Молчановская.

При этом отмечается одновременно рост числа самозанятых до 2,1 млн, подавляющая часть из которых – продуктивно самозаняты.

Среди самозанятых в тройке лидеров находятся Туркестанская, Алматинская и Кызылординская области с общим количеством самозанятых 751,2 тыс. или 35% всего самозанятого населения.

Отмечается, что города остаются главным полем для наемных работников (65%), а село – в большей степени для самозанятых (57%).

«В региональном разрезе по состоянию на 3 квартал текущего года наемная занятость, как правило, наряду с мегаполисами превалирует в Карагандинской, Павлодарской и Актюбинской областях – кумулятивно здесь работает почти каждый пятый наемный. По видам экономической деятельности, как и в предыдущем квартале, лидерами по количеству занятого населения остаются сферы торговли, сельского хозяйства, образования и промышленности, в которых кумулятивно работали порядка 4,8 млн человек или 55% всего занятого населения», - указала Александра Молчановская.

В целом, по ее данным, прошедший квартал отметился снижением общего количества безработного населения как по отношению ко 2 кварталу текущего года, так и по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Так, в сравнении с предыдущим кварталом 2022 года численность безработных снизилась на 1,6 тыс. человек, а к аналогичному периоду прошлого года – на 448 человек.

Между тем, по ее словам, в разрезе пола наблюдается квартальное увеличение незанятости среди женщин (+0,4 п.п.) до 5,7% и ее падение среди мужчин (-0,3 п.п.) до 4,1%.

Уровень молодежной безработицы в отчетный период, добавила эксперт, также увеличился на 0,1 п.п. и стал равен 3,9%. Как и во взрослом сегменте, безработица среди молодых женщин (4,3%) больше, чем среди молодых мужчин (3,3%).

В региональном разрезе по сравнению с предыдущим кварталом уровень безработицы практически не поменялся, за исключением небольших колебаний в отдельных регионах. Так, в Мангистауской (5,3%), Туркестанской (5,3%), Западно-Казахстанской (5%), Кызылординской областях (5%), а также в городах Алматы (5%) и Шымкент (5%) зафиксирован уровень безработицы выше среднереспубликанского значения (4,9%).

Минимальный же уровень безработицы наблюдался в области Улытау (4,1%) и Карагандинском регионе (4,3%).

В третьем квартале, по словам спикера, существенно выросло количество лиц, работающих минимальное количество часов (менее 10 часов) в неделю – на 37% или на 75 тыс. человек. При этом увеличилось количество занятых людей, которые имели дополнительную работу помимо основной – 32% или 55 тыс. человек.

«В квартальной динамике среднемесячная номинальная заработная плата казахстанцев снизилась на 4% (-12,2 тыс. тенге), но при этом за год она, наоборот, возросла на 23%, составив по итогам третьего квартала 299,8 тыс. тенге. Традиционно заработная плата выше республиканского уровня зафиксирована в Атырауской (527 тыс. тенге), Мангистауской областях (450 тыс. тенге), городах Астана и Алматы (389,5 тыс. тенге и 338,6 тыс. тенге), а также в области Улытау (394,7 тыс. тенге)», – сообщила Александра Молчановская.

В разрезе видов экономической деятельности лидерами по приросту среднемесячной номинальной заработной платы являлись сельское хозяйство, транспорт, а также сфера промышленности.

Сокращение среднего размера оплаты труда отмечается в образовании и финансовой и страховой деятельности.

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