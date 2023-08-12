Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище

Фото: semeyainasy.media

В редакцию ИА «Semey Ainasy» обратились семейчане с жалобой на то, что за посещение кладбища по Павлодарской трассе стали взымать плату.

Как пояснила исполняющая обязанности гендиректора ГЛПР «Семей Орманы» Асемгуль Нсамбекова, здесь имеет место самовольный захват земли резервата под кладбище.

Как рассказывает представительница резервата, в советское время здесь под захоронение было выделено 17 га. Однако, когда выделенная территория была уже полностью заполнена, жители продолжали производить здесь захоронения.

«Получается, когда «Семей орманы» только создавался, уже тогда здесь был самовольный захват земли. То есть, территория кладбища превышала изначально выделенную под него территорию. С 2010 года есть решение суда о запрете захоронения, но вот уже несколько лет люди возмущаются, почему им запрещают здесь хоронить родственников, но по закону этого делать нельзя», – говорит Асемгуль Нсамбекова.

В результате сложилась парадоксальная ситуация: за въезд на одну часть кладбища плата не предусмотрена, для того же, чтобы посетить другую часть следует оплатить «входные» в размере 1 МРП, как за посещение резервата.

Вместе с тем, на сегодняшний день кладбище захламлено мусором. Посетители оставляют здесь венки и букеты, сделанные из пластмассы, которая с легкостью могут загореться на солнце и привести к крупному пожару на территории резервата.

«Наши работники теперь, когда в области понизился класс пожарной опасности и прошли дожди, уже неделю занимаются очисткой кладбища. На сегодня пять или шесть КАМАЗов мусора вывезли, но его до сих пор все еще много», – говорит сотрудница резервата.