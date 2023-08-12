Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище

Скандалы
131
Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Посещение городского кладбища по павлодарской трассе  стало платным. Этим заинтересовались журналисты ИА «Semey Ainasy», передает  Кazpravda.kz

Фото: semeyainasy.media

В редакцию ИА «Semey Ainasy» обратились семейчане с жалобой на то, что за посещение кладбища по Павлодарской трассе стали взымать плату.

Как пояснила исполняющая обязанности гендиректора ГЛПР «Семей Орманы» Асемгуль Нсамбекова, здесь имеет место самовольный захват земли резервата под кладбище. 

Как рассказывает представительница резервата, в советское время здесь под захоронение было выделено 17 га. Однако, когда выделенная территория была уже полностью заполнена, жители продолжали производить здесь захоронения.

«Получается, когда «Семей орманы» только создавался, уже тогда здесь был самовольный захват земли. То есть, территория кладбища превышала изначально выделенную под него территорию. С 2010 года есть решение суда о запрете захоронения, но вот уже несколько лет люди возмущаются, почему им запрещают здесь хоронить родственников, но по закону этого делать нельзя», – говорит Асемгуль Нсамбекова.

В результате сложилась парадоксальная ситуация: за въезд на одну часть кладбища плата не предусмотрена, для того же, чтобы посетить другую часть следует оплатить «входные» в размере 1 МРП, как за посещение резервата.

Вместе с тем, на сегодняшний день кладбище захламлено мусором. Посетители оставляют здесь венки и букеты, сделанные из пластмассы, которая с легкостью могут загореться на солнце и привести к крупному пожару на территории резервата. 

«Наши работники теперь, когда в области понизился класс пожарной опасности и прошли дожди, уже неделю занимаются очисткой кладбища. На сегодня пять или шесть КАМАЗов мусора вывезли, но его до сих пор все еще много», – говорит сотрудница резервата.

#Семей #скандал #кладбище

Популярное

Все
Казахстанцев предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
Район Алматы окутан черным дымом из-за пожара на складе
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
Контрабандный бензин на сумму 5 миллионов тенге выявили в Астане
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Пытавшийся похитить ребенка в Семее заявил, что никого не преследовал
Казахстанке укоротили очень длинный язык
Российская фигуристка получила гражданство Казахстана
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Блогера Абиева приговорили к 7 годам тюрьмы
Стали известны имена обладателей образовательных грантов в Казахстане
Россиянина, обобравшего казахстанцев на 12 миллионов тенге, задержали в Уральске
Смаилов поручил проверить многоэтажные дома на предмет соблюдения противопожарных требований
Почему пожары в многоэтажках Казахстана становятся огненной ловушкой
Еще один казахстанский гимнаст завоевал серебро Универсиады-2023
Дожди с градом, жара и пыльная буря: о погоде на 6 августа
В Астане прошли соревнования по байге
Социальный патронат появится в Казахстане
Не побоявшись Бога: в Актобе ограбили церковь
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте
Ливень затопил дороги в Астане
Задержаны подозреваемые в убийстве подростка в результате драки в Алматинской области
Два трупа взрослых около коляски с ребенком на дороге нашли полицейские СКО
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане

Читайте также

За рулем служебного авто и без прав сняли родственника поли…
Оглашен приговор по делу о массовом отравлении студентов ко…
Один из обидчиков шымкентского флориста оказался экс-полице…
Акима Щучинска наказали после скандального прямого эфира

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]