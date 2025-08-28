В Шымкенте завершается подготовка к очередному отопительному сезону. Город обновляет оборудование и модернизирует тепловые сети, но долги потребителей и самой теплоснабжающей компании рискуют поставить под угрозу стабильное прохождение отопительного сезона.

На фоне капитального ремонта котлов и модернизации теплосетей город сталкивается с серьезными финансовыми проб­лемами как у населения, так и у предприя­тий теплоснабжения.

Согласно официальной информации, на подготовку к зиме в нынешнем году выделено почти 190 млрд тенге. Эти средства направлены на замену и модернизацию оборудования, а также текущий и капитальный ремонт. По словам главного инженера АО «3-Энергоорталық» Бахыта Жолдыбаева, к концу сентября все работы будут завершены. В числе запланированного – ремонт двух турбин, третьего котла и вентиляционных конструкций.

Однако модернизация не пройдет бесследно для кармана горожан. С 1 августа в Шымкенте изменился тариф на тепло: теперь он составляет 7 230 тенге за 1 гигакалорию (без НДС), что на 23% выше прежнего. Увеличение тарифов, по словам представителей департамента по регулированию естественных монополий, напрямую связано с ростом цен на газ и необходимостью обеспечить бесперебойное теп­лоснабжение. Особенно остро этот вопрос встал после аварии на Риддерской ТЭЦ в 2024 году, когда население и объекты соцкультбыта города остались без отопления посреди зимы.

Тем временем жители Шымкента не спешат оплачивать счета. Общая задолженность потребителей перед теплоснабжающими организациями по итогам предыдущего отопительного сезона превысила 817 млн тенге. При этом более 795 млн – долги за отопление, еще 22 млн – за горячую воду. Только с начала года в суд подано более 700 дел о принудительном взыскании долгов.

Наибольшая задолженность – в Каратауском районе – свыше 282 млн тенге. За ним следуют район Туран с 138 млн тенге и Аль-Фарабийский – 68 млн.

Не меньше проблем и у самой теплоснабжающей компании – ГКП «Куатжылуорталык-3». На ее балансе висит долг в размере 2,6 млрд тенге перед ТЭЦ-3, у которой предприятие закупает тепло. Причина – просрочки платежей со стороны населения и непокрытые расходы на продленный отопительный сезон. Из-за холодных ночей зимы 2024–2025 годов он длился на 14 дней дольше, чем обычно, и обошелся предприятию в дополнительные 700 млн тенге. Включить эти затраты в тариф не позволяет закон.

Сложности для компании на этом не заканчиваются. В 2022 году, как выяснили специалисты Шымкентского городского департамента естественных монополий Минис­терства национальной экономики, ГКП «Куатжылуорталык-3» получило необоснованный доход в размере 486 млн тенге и параллельно – 2,3 млрд тенге в виде государственных субсидий.

За двойное финансирование коммунальное предприятие обязали ввести компенсирующий тариф для населения, но компания не согласилась и оспорила это решение в суде. Даже после того, как Верховный суд поддержал иск департамента естественных монополий, ГКП «Куатжылуорталык-3» тариф не снизило, хотя решение суда к исполнению обязательно. В итоге специалисты антимонопольного департамента составили административный протокол о привлечении «Куатжылуорталык-3» к административной ответственности за неисполнение обязанностей, повлекших получение дохода, и обратились в суд, чтобы понудить компанию исполнить судебное решение. Рассматривается вопрос о наложении штрафа в размере 10% от необоснованного дохода, что составляет около 280 млн тенге. Адмпротокол госкомпания точно так же, как и введение компенсирующего тарифа, пытается оспорить в суде. А время идет.

Если суд примет решение в пользу государства, то к текущим долгам ГКП «Куатжылуорталык-3», составляющим 3 млрд 300 млн тенге, добавятся еще 2,58 млрд тенге. Таким образом, общий объем обязательств предприятия может превысить 5,8 млрд тенге.

Несмотря на финансовые трудности, работа по подготовке к зиме продолжается. Уже опрессовано 670 км теплосетей из имею­щихся в городе 823 км. В 2024 году было заменено 29,5 км труб, и число аварий существенно снизилось. В нынешнем году планируется отремонтировать еще 33 км сетей. На эти цели из городского бюджета выделено почти 1,9 млрд тенге.

Стабильное теплоснабжение зимой – это вопрос не только технической готовности, но и финансовой дисциплины. Обновленные котлы и отремонтированные трубы требуют погашения огромных долгов. Теплоснабжаю­щая организация не устает напоминать горожанам, что тепло в домах – не только услуга, но и ответственность. И пока одни не платят по счетам, а другие не исполняют решения судов, риски повторения «риддерского сценария» в Шымкенте не кажутся такими уж невозможными.