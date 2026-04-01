Дети не едят – взрослые спорят

Андрей Кратенко, Асет Сыздыков

В Петропавловске новое «сбалансированное» школьное меню проходит проверку не санэпидконтролем, а детской честностью. И честность эта безжалостна: до 80% отдельных блюд отправляются прямиком в мусорное ведро.

С момента внедрения нового стандарта школьного питания в Северо-Казахстанской области прошло сравнительно немного времени, а страсти уже кипят не хуже, чем в кастрюлях школьных столовых. Предприниматели, обслуживающие школы, заяв­ляют: дети массово отказываются от час­ти блюд, а коэффициент несъедае­мости по некоторым позициям дос­тигает 80%.

Для справки: согласно стандарту, если в тарелках остается более 30% порции – блюдо попадает в «зону высокого риска» и требует срочной корректировки. Но когда остается почти все, это уже не зона риска, а зона кулинарного отчуждения.

В список «неприкосновенных» у школьников попали рыбные котлеты, гарнир из зеленого горошка, ленивые голубцы и морковно-картофельное пюре. Судя по реакции детей, именно так выглядит гастрономическая версия наказания за двойку по математике.

Председатель ОО «Ботакан» Ольга Усольцева говорит прямо: готовят по утвержденному меню, технология соблюдается, к ка­честву претензий нет. Вопрос – к составу. Проще говоря, дело не в том, как приготовили, а в том, что приготовили.

Однако в феврале на совместном совещании госорганов поя­вился протокол, по которому предпринимателям фактически предложили заняться педагогикой и социологией: объяснять родителям пользу меню и анализировать причины детской нелюбви к некоторым блюдам. В палате предпринимателей СКО идею восприняли без восторга. Эксперт палаты Ольга Достлер напомнила очевидное: бизнес должен обеспечивать качество и безопасность еды, а не проводить научные исследования детской психологии и вкусовых предпочтений поколения альфа.

Председатель Совета по защите прав предпринимателей Инесса Куанова добавила: субъект бизнеса – это не воспитатель и не нутрициолог. Он не обязан убеждать ребенка, что зеленый горошек должен считаться инвестицией в светлое будущее.

Между тем в департаменте сан­эпидконтроля пояснили: механизм решения есть. Пункт 67 стандарта позволяет корректировать меню. Делать это должен директор школы совместно с бракеражной комиссией, в которую входят медики и родители. Решение оформляется приказом.

Казалось бы, формула проста: дети не едят – комиссия соби­рается – меню корректируется. Но на практике директора школ не спешат брать ответственность без «сигнала сверху». А «сверху», как это часто бывает, предпочитают осторожность и протоколы.

Представитель управления здравоохранения честно признала: дие­тологов и нутрициологов в ведомстве нет. Зато стандарт позволяет менять продукты в блюде – главное, чтобы само блюдо формально оставалось тем же. То есть ленивые голубцы могут эволюционировать, но голубцами остаться обязаны. Почти философия.

В результате ситуация приоб­ретает характер административного пинг-понга: бизнес не хочет быть крайним, директора не хотят быть первыми, госорганы не хотят быть ответственными. А крайними в буквальном смыс­ле остаются дети – с пустыми желудками и полными мусорными ведрами.

По итогам заседания Совет по защите прав предпринимателей рекомендовал гос­органам не возлагать на бизнес несвойст­венные функции. Говорить с детьми о любви к рыбным котлетам – это почти миссионерская деятельность.

Ирония ситуации в том, что стандарт задумывался как шаг к здоровому и сбалансированному питанию. Но пока баланс наблюдается лишь в распределении ответственности.

Тем временем в школьных столовых продолжается тихая борьба: на одной стороне нормативы и протоколы, на другой – детское «не буду». И, как показывает практика, вкус ребят и девчат побеждает с разгромным счетом. При этом ситуация не меняется. Председатель ОО «Ботакан» Ольга Усольцева отмечает, что административные органы не берут на себя ответственность по изменению меню, хотя такое право у них есть.

– Этот вопрос регулярно обсуж­дается онлайн со всеми заинтересованным лицами, – говорит она. – Но воз и ныне там…

Редакция «КП» отправила запрос касательно ситуации в Северо-Казахстанской области в Министерство просвещения. В профильном ведомстве нам ответили, что в соответствии со стандартом питания с 1 апреля этого года во всех организациях образования страны внедрено перспективное примерное меню.

«Приказом Министерства здравоохранения от 25 декаб­ря 2024 года № 135 НҚ «Об утверждении типового перс­пективного меню» в школах внедрено многовариантное примерное меню питания, сформированное с учетом сезонности, кратности приемов пищи и продолжительности пребывания детей в организации образования, норм суточного потребления энергии, белков, жиров и углеводов для детей и подростков, а также рекомендаций по питанию обучаю­щихся и детей с особыми диетическими потребнос­тями», – пояснила пресс-служба Минпросвещения.

Сообщается, что в стандарте питания предусмотрены современные международные требования к здоровому питанию и учтены рекомендации ВОЗ для снижения риска развития ожирения, диабета, сердечно-сосудис­тых и других неинфекционных заболеваний.

«Увеличено потребление овощей и фруктов, исключены из меню ненатуральные продукты питания и продукты с высоким содержанием соли и сахара (колбасные изделия, копчености, соки с содержанием добавленного сахара). Сахаросодержащие напитки и соки заменены на негазированную воду, молоко, кисломолочные напитки, фруктовые чаи, компоты, фруктово-ягодные напитки с низким содержанием сахара с термической обработкой», – говорится в ответе на запрос редакции.

На сегодня, по данным ведомства, бесплатным льготным питанием обеспечены 1,4 млн обучающихся начальных классов и 252 тыс. детей из социально уязвимых категорий населения, обучаю­щихся в 5–11-х классах. При этом контроль за качест­вом питания осуществляют бракеражные комиссии, в состав которых входят медицинский работник, представители администрации школы, родительского комитета и попечительского совета. Одновременно при управлении образования действуют межведомственные экспертные группы, которые проводят системный мониторинг и контроль за деятельностью бракеражных комиссий.

На наш конкретный воп­рос по ситуа­ции в СКО, где наблюдается большой индекс несъедаемости блюд в школьной столовой, в Минпросвещения сообщили следующее: «Интерпретация результатов измерения индекса несъедаемости, соглас­но стандарту питания, утвержденному приказом минис­тра здравоохранения РК от 04.03.2025 г. № 16, показывает, что значение более 30% относится к зоне высокого риска и требует незамедлительных мер по оценке качества выдаваемой пищи и корректировке меню. Согласно Бюджетному кодексу (ст. 31, 32), Закону «Об образовании» (ст. 6), расходы на питание осуществляются местными исполнительными органами за счет средств местного бюджета»...

