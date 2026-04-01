В Петропавловске новое «сбалансированное» школьное меню проходит проверку не санэпидконтролем, а детской честностью. И честность эта безжалостна: до 80% отдельных блюд отправляются прямиком в мусорное ведро.

С момента внедрения нового стандарта школьного питания в Северо-Казахстанской области прошло сравнительно немного времени, а страсти уже кипят не хуже, чем в кастрюлях школьных столовых. Предприниматели, обслуживающие школы, заяв­ляют: дети массово отказываются от час­ти блюд, а коэффициент несъедае­мости по некоторым позициям дос­тигает 80%.

Для справки: согласно стандарту, если в тарелках остается более 30% порции – блюдо попадает в «зону высокого риска» и требует срочной корректировки. Но когда остается почти все, это уже не зона риска, а зона кулинарного отчуждения.

В список «неприкосновенных» у школьников попали рыбные котлеты, гарнир из зеленого горошка, ленивые голубцы и морковно-картофельное пюре. Судя по реакции детей, именно так выглядит гастрономическая версия наказания за двойку по математике.

Председатель ОО «Ботакан» Ольга Усольцева говорит прямо: готовят по утвержденному меню, технология соблюдается, к ка­честву претензий нет. Вопрос – к составу. Проще говоря, дело не в том, как приготовили, а в том, что приготовили.

Однако в феврале на совместном совещании госорганов поя­вился протокол, по которому предпринимателям фактически предложили заняться педагогикой и социологией: объяснять родителям пользу меню и анализировать причины детской нелюбви к некоторым блюдам. В палате предпринимателей СКО идею восприняли без восторга. Эксперт палаты Ольга Достлер напомнила очевидное: бизнес должен обеспечивать качество и безопасность еды, а не проводить научные исследования детской психологии и вкусовых предпочтений поколения альфа.

Председатель Совета по защите прав предпринимателей Инесса Куанова добавила: субъект бизнеса – это не воспитатель и не нутрициолог. Он не обязан убеждать ребенка, что зеленый горошек должен считаться инвестицией в светлое будущее.

Между тем в департаменте сан­эпидконтроля пояснили: механизм решения есть. Пункт 67 стандарта позволяет корректировать меню. Делать это должен директор школы совместно с бракеражной комиссией, в которую входят медики и родители. Решение оформляется приказом.

Казалось бы, формула проста: дети не едят – комиссия соби­рается – меню корректируется. Но на практике директора школ не спешат брать ответственность без «сигнала сверху». А «сверху», как это часто бывает, предпочитают осторожность и протоколы.

Представитель управления здравоохранения честно признала: дие­тологов и нутрициологов в ведомстве нет. Зато стандарт позволяет менять продукты в блюде – главное, чтобы само блюдо формально оставалось тем же. То есть ленивые голубцы могут эволюционировать, но голубцами остаться обязаны. Почти философия.

В результате ситуация приоб­ретает характер административного пинг-понга: бизнес не хочет быть крайним, директора не хотят быть первыми, госорганы не хотят быть ответственными. А крайними в буквальном смыс­ле остаются дети – с пустыми желудками и полными мусорными ведрами.

По итогам заседания Совет по защите прав предпринимателей рекомендовал гос­органам не возлагать на бизнес несвойст­венные функции. Говорить с детьми о любви к рыбным котлетам – это почти миссионерская деятельность.

Ирония ситуации в том, что стандарт задумывался как шаг к здоровому и сбалансированному питанию. Но пока баланс наблюдается лишь в распределении ответственности.

Тем временем в школьных столовых продолжается тихая борьба: на одной стороне нормативы и протоколы, на другой – детское «не буду». И, как показывает практика, вкус ребят и девчат побеждает с разгромным счетом. При этом ситуация не меняется. Председатель ОО «Ботакан» Ольга Усольцева отмечает, что административные органы не берут на себя ответственность по изменению меню, хотя такое право у них есть.

– Этот вопрос регулярно обсуж­дается онлайн со всеми заинтересованным лицами, – говорит она. – Но воз и ныне там…