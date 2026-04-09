Шымкент нынче встретил весну неожиданно – с признаками осени: там, где еще недавно цвели клумбы и густо зеленели кустарники, сегодня можно увидеть сухие ветви, пожелтевшую хвою и выгоревшую траву. Горожане с тревогой наблюдают, как уютные скверы стремительно теряют свой тенистый комфорт.

В сквере «Манеж» в центре Шымкента тоже поселилась осень. Цветы увяли, кустарники пожелтели. И это накануне жаркого сезона, когда зеленые насаждения только должны набирать силу и радовать глаз изумрудной зеленью.

Приезжие недоуменно озираются. Местные жители возмущаются вслух: места отдыха и неспешных бесед стремительно теряют былую красоту и пребывают на грани катастрофы.

– Земля – как младенец, если упустить момент ее животворного пробуждения, потом очень сложно бывает наверстать упущенное, – говорит Нигматулла Ишмухамедов, сравнивая сквер с ребенком, требующим постоянного ухода и заботы. – На это выделяются бюджетные деньги, есть специальные организации, которые должны ухаживать за территориями и поливать зеленые насаждения.

Специалисты называют сразу несколько факторов, которые губительным образом отразились на городской зелени. Первый – погодный. Резкие перепады температуры и ранняя жара стали стрессом для растений. Особенно пострадали хвойные – их хвоя быстро желтеет и осыпается при таких условиях.

Но климат – лишь часть проблемы. Не менее важен вопрос своевременного ухода. Как пояс­нил главный специалист управления развития комфортной городской среды Абдулла Исаторе, в прошлом году за сквер «Манеж» отвечала подрядная организация: был заключен годовой контракт, проведены работы по подключению воды и налаживанию системы полива. Однако срок договора истек, а новый подрядчик пока не определен.

Конкурс на содержание нескольких зеленых зон, включая парк ShymCity и сквер «Манеж», объявлялся еще в феврале, затем был отменен, и лишь в конце марта механизм государственных закупок запустили повторно. Пока длятся бюрократические процедуры, насаждения остаются фактически без ухода.

Экологи и общественные деятели считают, что именно такие паузы становятся критическими. Пока подрядчики приступят к работе, состояние парков уже ухудшится. И предлагают переходить на более гибкую систему. К примеру, заключать долгосрочные контракты – на пять-шесть лет.

Проблема сохранения зеленых насаждений Шымкента – не единичный случай, а системная история, которая повторяется из года в год. В разные периоды горожане уже наблюдали, как новые зеленые зоны быстро приходили в упадок.

Так, несколько лет назад после масштабного благоустройства в отдельных районах города были высажены сотни саженцев декоративных деревьев и кустарников. Первое лето они пережили за счет регулярного полива. Но уже на следующий сезон, после смены подрядчика или задержек с финансированием, часть растений попросту погибла. В итоге – высохшие аллеи и необходимость повторной высадки.

К примеру, в микрорайоне Shymkent City в 2023-м массово высохли молодые деревья, высаженные ранее для озеленения, – около 4 тыс. штук. К маю 2025 года в сухостой превратились еще около 500 чинар. Тогда в качестве причин назвали проблемы с поливом и нарушение агротехнических норм.

Похожая ситуация наблюдалась и на новых пешеходных бульварах: молодые деревья, не успев укорениться, погибали из-за отсутствия системного полива. В некоторых местах приходилось полностью менять зеленые насаждения, фактически начиная работу с нуля.

Каждый такой случай – не только утраченная зелень, но и прямые финансовые потери. Посадка одного дерева, его транс­портировка, подготовка почвы, монтаж системы полива – все это требует значительных затрат. Когда растение погибает через сезон, деньги оказываются потраченными впустую.

Ситуация в дендропарке, одном из крупнейших зеленых массивов областного центра, лишь подтверждает масштаб проблемы. Здесь уже заметны потери: десятки растений, в основном можжевельник, пожухли.

Специалисты пытаются спасти их с помощью так называемой антистрессовой терапии – комплекса мер по восстановлению после температурных перепадов. Но даже эти усилия не гарантируют полного восстановления. И это после того, как летом 2024 года из-за отсутствия должного полива дендропарк потерял около 8 тыс. деревьев.

И если подобные проблемы возникают даже на таких значимых объектах, то небольшие скверы и дворовые территории оказываются еще более уязвимыми.

Экологи подчеркивают: отношение к зеленым насаждениям как к декоративному элементу – одна из ключевых ошибок. В условиях южного климата они выполняют жизненно важные функции. Деревья снижают температуру воздуха в городе, создают тень, удерживают влагу, уменьшают запыленность и улучшают качество воздуха. Скверы и аллеи становятся естественными охладителями городской среды, особенно в периоды экстремальной жары.

Без них город буквально перегревается. Асфальт и бетон усиливают эффект жары, а отсутствие зелени делает улицы малопригодными для жизни. Но чтобы зеленые зоны выполняли свои функции, они требуют постоянного ухода – такого же обязательного, как обслуживание дорог или коммунальных сетей.

Парадокс ситуации в том, что на содержание зеленых зон ежегодно выделяются значительные бюджетные средства, однако эффективность этих вложений напрямую зависит от своевременности их освоения и системности ухода.

Уход за зелеными насажде­ниями – не разовый проект, а долгосрочный процесс. Его нельзя «поставить на паузу» на время бюрократических процедур. Упустили время – и годы работы пошли насмарку. Так что каждый засохший саженец – это не только потеря для экологии, но и показатель того, что система дала сбой.

Экологи напоминают: в условиях жаркого климата Шымкента растения особенно уязвимы. Регулярный полив, уход за почвой, защита от перегрева – все это должно происходить без перерывов. Потому что вырастить аллею – это годы. А потерять ее можно всего за один сезон. И подобные примеры, к сожалению, только множатся.

Судьба пострадавших скверов станет ясна после завершения конкурсных процедур. В обновленной документации уже предусмотрены работы по восстановлению зеленых зон. Но главный вопрос остается открытым: удастся ли изменить сам подход к уходу за городской зеленью?